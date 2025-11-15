Państwa UE dogadały się ws. budżetu. Na co pójdą miliardy euro?

Pierwsza wartość – zobowiązania – określa maksymalną kwotę, jaką można zadeklarować do wydania, a druga – realnie przekazywane środki.

Porozumienie osiągnięto w sobotę podczas rozmów Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami państw członkowskich. Przewodnicząca PE Roberta Metsola oceniła, że przyjęty plan finansowy odpowiada na kluczowe potrzeby obywateli oraz wzmacnia priorytety Unii w okresie niepewności międzynarodowej.

Wzmocnienie programów badawczych i edukacyjnych

W trakcie negocjacji przywrócono 1,3 mld euro, które wcześniej zostały usunięte przez rządy państw członkowskich. Uzgodniono także dodatkowe 372,7 mln euro ponad pierwotną propozycję Komisji Europejskiej. Środki mają zasilić kilka kluczowych obszarów, m.in.:

program badawczy Horizon Europe – +20 mln euro ,

, rozbudowę ponadgranicznej infrastruktury transportowej i energetycznej – +23,5 mln euro ,

, program Erasmus+ – +3 mln euro ,

, program LIFE – +10 mln euro ,

, inicjatywę zdrowotną EU4Health – +3 mln euro.

Rolnictwo, bezpieczeństwo i rosnące koszty zadłużenia

Spora część funduszy otrzyma także rolnictwo. Na promocję produktów rolnych w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej zaplanowano dodatkowe 105 mln euro, co – jak podkreślono – ma w szczególności wspierać młodych rolników.

Budżet przewiduje również zwiększenie środków na bezpieczeństwo:

10 mln euro zasili Mechanizm Ochrony Ludności,

10 mln euro przeznaczono na projekty związane z mobilnością wojskową oraz wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych.

W przyszłym roku UE będzie musiała także pokryć wyższe koszty związane z obsługą długu powstałego przy realizacji programu NextGenerationEU. Prognozy mówią o wzroście tych wydatków o 4,2 mld euro, czyli dwukrotnie więcej, niż pierwotnie zakładano.

