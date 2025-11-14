Zatrzymają umowę UE-Mercosur? Pojawił się cień szansy

Europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman jest inicjatorem wniosku 145 eurodeputowanych o skierowanie umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur (Brazylią, Paragwajem, Urugwajem i Argentyną) do TSUE. Trybunał miały zweryfikować, czy umowa ta jest zgodna z Traktatami UE. Autorzy wniosku chcą, żeby został on poddany pod głosowanie na najbliższej sesji planarnej unijnego parlamentu, a więc pod koniec listopada.

Jeżeli wniosek o skierowanie umowy do oceny przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zyskałby poparcie na głosowaniu, to w chwili, gdy TSUE zacznie badać sprawę, muszą zostać zatrzymane procedury akceptacji umowy. W takiej sytuacji umowa niemal na pewno nie zostałaby poddana pod koniec grudnia do głosowania w Radzie UE, kiedy ma nastąpić jej ostateczne przyjęcie.

Europosłowie chcą kontroli umowy UE-Mercosur

Biorąc pod uwagę, że na rozpatrywanie takich spraw przez TSUE trwa ponad dwa lata, umowa z Mercosur mogłaby zostać opóźniona nawet na ten okres. "Mielibyśmy czas na wynegocjowanie lepszej umowy" – mówi Krzysztof Hetman, cytowany przez RMF FH. Europoseł ocenia, że szanse na przeforsowanie wniosku "wynoszą pół na pół".

Wniosek podpisało 145 eurodeputowanych z 21 krajów. Są wśród nich politycy Europejskiej Partii Ludowej, do której należy KO i PSL, oraz z ugrupowań lewicowych, a więc socjaliści, Zieloni i komuniści. Należy założyć, że w głosowaniu wniosek zyska aprobatę znacznej cześci europarlamentarzystów formacji prawicowych z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czy Patrioci dla Europy.

Wnioskodawcy podnoszą, że Komisja Europejska de facto odsunęła od decyzji parlamenty narodowe poprzez podzielenie umowy z Mercosur na część polityczną i handlową. Część handlową ma być przyjęta w głosowaniu większościowym (a więc bez prawa weta).

Przypomnijmy, że umowa UE-Mercosur jest niekorzystna m.in. dla Francji i Polski, ponieważ kraje te dysponują własnym rozwiniętym i wciąż jeszcze funkcjonującym mimo regulacji unijnych rolnictwem.

