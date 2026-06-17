Koniec izolacji? Unia Europejska wraca do rozmów z Rosją

Jak ujawnił unijny urzędnik, biuro przewodniczącego Rady Europejskiej António Costy prowadziło w ostatnich tygodniach "krótkie kontakty" z Moskwą. Ich celem było otwarcie kanałów komunikacji.

Pierwsze kontakty po latach ciszy

– W ostatnich tygodniach miały miejsce krótkie kontakty na szczeblu dyplomatycznym w celu otwarcia kanałów komunikacji, ale nic konkretnego nie zostało ustalone – przekazał anonimowy urzędnik UE. Jak dodał, Unia musi być gotowa na każdy możliwy scenariusz.

– UE ma konkretne interesy, których będzie musiała bronić. Dlatego ważne jest ustanowienie kanałów dyplomatycznych z Rosją – podkreślił. Według tych informacji António Costa osobiście prowadzi konsultacje z europejskimi przywódcami dotyczące tego, czy i w jakim formacie rozmowy z Moskwą mogłyby zostać wznowione.

Kontrowersje w Parlamencie Europejskim

Dyskusję o relacjach z Moskwą dodatkowo zaostrzyła sprawa luksemburskiego europosła Fernanda Kartheisera. Jak ujawnił Politico, polityk od początku wojny odbył co najmniej cztery wideorozmowy z rosyjskimi deputowanymi i dwukrotnie odwiedził Rosję. Ostatnia wizyta miała miejsce 3 czerwca podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, określanego jako "Davos Putina". Kartheiser przekonuje, że jego działania miały charakter „dyplomacji parlamentarnej” i służyły budowaniu pokoju.

Sprawą zajęła się przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Według Politico domaga się ona zbadania, czy eurodeputowany nie naruszył kodeksu postępowania. Chodzi m.in. o wspólną deklarację podpisaną przez Kartheisera i rosyjskich parlamentarzystów. Dokument zakładał "kontynuowanie i pogłębianie" współpracy.

W liście z 11 czerwca Metsola oceniła, że takie działania "budzą poważne zaniepokojenie" i mogą „przeinaczać” stanowisko Parlamentu Europejskiego. To istotne, bo PE formalnie zawiesił kontakty z rosyjskimi organami już w 2014 roku, a po inwazji z 2022 roku rosyjscy urzędnicy zostali odcięci od instytucji unijnych.

Czytaj też:

Trump zapytany o Putina. Wymijająca odpowiedźCzytaj też:

UE potępia Rosję za atak na Ławrę Kijowsko-Peczerską