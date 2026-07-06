Rewolucja w sklepach. Niedługo wchodzi zakaz

Zakaz wynika z unijnego rozporządzenia obowiązującego od stycznia 2025 r., które przewidywało 18-miesięczny okres przejściowy dla producentów i importerów opakowań.

Produkty wprowadzone do obrotu przed 20 lipca 2026 r. będą mogły pozostać w sprzedaży do wyczerpania zapasów.

UE wprowadza zakaz dotyczący BPA

Bisfenol A jest związkiem chemicznym stosowanym m.in. przy produkcji poliwęglanów i żywic epoksydowych wykorzystywanych w opakowaniach mających kontakt z żywnością.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił w 2023 r., że substancja może negatywnie wpływać na układ odpornościowy i hormonalny.

Wyjątki i dłuższe terminy

Nowe przepisy nie obejmą części zastosowań przemysłowych, takich jak powłoki wewnątrz dużych zbiorników magazynowych czy membrany wykorzystywane przy produkcji soków i napojów alkoholowych.

Dłuższy okres przejściowy przewidziano także dla opakowań konserw owocowych, warzywnych i rybnych – w tym przypadku zakaz zacznie obowiązywać od 2028 r.

Według mediów, część producentów zakończyła już przechodzenie na opakowania niezawierające BPA, jednak mniejsze firmy mogą mieć trudności z dostosowaniem dokumentacji i łańcuchów dostaw do nowych wymogów.

Czytaj też:

Zwyzywał ukraińską kasjerkę. Mężczyzna z Żabki zatrzymany