Premier: Mamy dużą szansę, że będą to ostatnie takie święta

Szef rządu we wpisie na Facebooku zaapelował, abyśmy zbliżające się święta spędzili "odpowiedzialnie, w ograniczonym gronie rodzinnym".

– Nadchodzący czas symbolizuje zwycięstwo nad śmiercią i nadzieję - a taką nadzieję dają też szczepionki. Dzięki Narodowemu Programowi Szczepień przeciw COVID-19 mamy dużą szansę, że będą to ostatnie takie święta – napisał premier Mateusz Morawiecki.

facebook

Nowy harmonogram szczepień

Szef KPRM oraz pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk zapowiedział wcześniej we wtorek, że w okolicach godz. 15 odbędzie się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i wówczas zostanie przedstawiony nowy harmonogram szczepień oraz zmiany, które zostają wprowadzone do Narodowego Programu Szczepień.

– Będziemy z panem premierem prezentować te zmiany, które spowodują, że system będzie prostszy, bardziej elastyczny, a w konsekwencji będzie można szczepić więcej osób i te szczepienia będą wykonywane szybciej. To wszystko jest konsekwencją tego, że od II kwartału do Polski będzie przyjeżdżało - przynajmniej zgodnie z deklaracjami producentów - o wiele więcej szczepionek – dodał.

Jak wskazał, jeśli w I kwartale do Polski dotarło nieco ponad 6 mln szczepionek, to - jak mówił - tylko w kwietniu trafi do nas blisko 7 mln. – To kilkakrotne przyspieszenie i również do tego przyspieszenia musimy dostosować nasz system logistyki i organizacji szczepień – zaznaczył.

Czytaj też:

Szczepienia na szerszą skalę. Rzecznik MZ: Wkrótce nowe zasady programu szczepień

Koronawirus w Polsce. Nowe dane

O kolejnych potwierdzonych 20 870 przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło także kolejnych 461 osób.

Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Mazowszu - 3572 i na Śląsku - 2812. Najmniej z kolei na Podlasiu - 349 i w woj. opolskim - 325.

Czytaj też:

"Wroga ma pan u siebie". Czarzasty do premiera: On ma pana w tyłkuCzytaj też:

Wielkanoc w domach zamiast w kościołach? Jasne stanowisko prymasa