"Jesteśmy jak niewolnicy". Niemcy: Setki Polaków zmuszonych do "roboczej" kwarantanny

Na niemieckiej farmie szparagów należącej do Heinricha Thiermana w Kirchdorfie (Dolnej Saksonii) powstało ognisko koronawirusa. Do tej pory zaraziło się 130 osób, wśród nich są Polacy. Pracownicy zostali poddani tzw. "roboczej" kwarantannie czyli nie mogą opuścić miejsca pracy, jak przekazał we wtorek "Die Welt". – Jesteśmy jak niewolnicy – oceniła jedna z polskich pracownic.