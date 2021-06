Koronawirus w Polsce. Najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia

"Mamy 664 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (87), śląskiego (85), wielkopolskiego (75), dolnośląskiego (65), łódzkiego (61), lubelskiego (49), małopolskiego (49), zachodniopomorskiego (38), kujawsko-pomorskiego (27), pomorskiego (27), podlaskiego (26), opolskiego (25), warmińsko-mazurskiego (14), świętokrzyskiego (12), podkarpackiego (11), lubuskiego (3)" – podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Jak dodaje resort, 10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zmarło 128 osób

Z informacji Ministerstwa Zdrowia wynika również, że w ostatniej dobie z powodu COVID-19 zmarło 31 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 97 osób.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem to 2 873 527. Dotychczas zmarły 73 984 osoby chore na COVID-19.

Kolejne luzowanie obostrzeń

Podczas środowej konferencji prasowej minister zdrowia przedstawił zmiany w obostrzeniach, jakie zostaną wprowadzone 6 czerwca w Polsce.

– Wprowadzamy w 1. etapie niewielkie zmiany. Dotyczą one okresu od 6 do 25 czerwca. Obostrzenia na okres wakacyjny przedstawimy w przyszłym tygodniu – powiedział Niedzielski.

Do 25 czerwca przedłużono obowiązujący reżim sanitarny. Zmiany, które wprowadza Ministerstwo Zdrowia obejmują kilka obszarów.

Limit osób podczas targów, konferencji i wystaw będzie wynosił 1 osobę na 15 m2. Rząd otworzy również sale zabaw dla dzieci. Zwiększono również limit osób podczas imprez okolicznościowych i zgromadzeń do 150 osób (do tej pory było to 50 osób). Z kolei w transporcie zbiorowym zwiększono limit do 75 proc. obłożenia danego środka transportu.

