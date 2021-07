Francja: Od sierpnia m.in. kina i restauracje tylko dla osób z certyfikatem covidowym

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w poniedziałek, że aby walczyć z możliwą kolejną falą pandemii COVID-19, szczepienie przeciwko koronawirusowi będzie obowiązkowe dla wszystkich pracowników służby zdrowia i innych osób, które w pracy mają kontakt z wrażliwymi pacjentami. Dodał, że medycy muszą zostać zaszczepieni do 15 września – wtedy rozpoczną się kontrole i sankcje.

– Jeśli teraz nie podejmiemy działań, liczba chorych wzrośnie – powiedział w przemówieniu telewizyjnym, które cytuje na swojej stronie internetowej "Gazeta Wyborcza".

Ograniczenia dla niezaszczepionych

Od sierpnia we Francji wstęp do barów, restauracji, parków rozrywki, pociągów, samolotów, autokarów będzie możliwy tylko dla posiadaczy certyfikatów covidowych (szczepienie, test lub wyzdrowienie). W przypadku imprez powyżej 50 osób – od 21 lipca.

Dodał, że mniej więcej za 10 dni certyfikat ten będzie obowiązywał również w miejscach rozrywki i placówkach kulturalnych.

Prezydent Macron wskazał, że szczepienia nie będą obowiązkowe dla ogółu społeczeństwa, ale zachęcał wszystkich do tego, by z nich korzystać. – Musimy iść w kierunku szczepień wszystkich Francuzów, to jedyna droga do normalnego życia – stwierdził. Dodał, że w związku z bardzo szybko rozprzestrzeniającym się wariantem delta kraj "rozpoczął wyścig z czasem" przed kolejną falą zakażeń.

Grecja: Obowiązek szczepień dla medyków

Kroki podobne jak Francja podejmuje Grecja.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVI-19 w Grecji szczepienia przeciw tej chorobie będą obowiązkowe dla pracowników służby zdrowia i personelu domów opieki – poinformował w poniedziałek premier Kyriakos Micotakis.

Premier powiedział, że obowiązek szczepienia dla pracowników domów opieki wchodzi w życie natychmiast, a dla pracowników służby zdrowia – od 1 września.

Micotakis zapowiedział także nowe restrykcje w związku z pandemią. Bary, kina, teatry i inne miejsca, w których ludzie spotykają się w pomieszczeniach, będą dostępne jedynie dla osób zaszczepionych.