Włochy: W ciągu tygodnia wzrost zakażeń o ponad 60 procent

Fundacja, prowadząca monitoring epidemii we Włoszech, poinformowała, że od 7 do 13 lipca liczba nowych wykrywanych przypadków zakażenia wzrosła z około 5,5 tysiąca do 9 tysięcy. To, jak wyjaśniono, rezultat szerzenia się wariantu Delta, występującego obecnie w prawie wszystkich włoskich regionach. Średnia dobowa liczba zgonów zmniejszyła się zaś z 24 do 15.

Utrzymuje się tendencja wzrostowa

Czwartkowe dane Ministerstwa Zdrowia potwierdzają utrzymującą się tendencję: wzrost liczby nowych infekcji i spadek zgonów. Ostatniej doby na COVID-19 zmarło 9 osób i zanotowano 2455 kolejnych przypadków koronawirusa wykrytych w 190 tysiącach testów. Do 1,3 proc. wzrósł odsetek pozytywnych wyników. Łączny bilans zmarłych wynosi 127 840.

Spadła liczba pacjentów w szpitalach, także na intensywnej terapii, gdzie jest 153 najciężej chorych.

Obecnie zakażonych jest ponad 40 tysięcy osób; w domowej izolacji przebywa około 39,6 tys. Liczba wykonanych dotąd szczepień we Włoszech zbliża się do 60 milionów. Zakończyło je 25,5 mln osób, czyli 47 procent populacji.

Polemika wokół pomysłu rozszerzenia stosowania przepustki COVID

We Włoszech trwa polemika wokół pomysłu rozszerzenia stosowania tzw. przepustki Covid, tak, by jej posiadanie było warunkiem udziału w masowych wydarzeniach i wstępu do różnych miejsc. Koncepcja ta na wzór Francji budzi kontrowersje, ale ma poparcie obywateli.

Dyskusję wywołało rozwiązanie z Francji, gdzie prezydent Emmanuel Macron zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń dla osób niezaszczepionych. Od sierpnia wejść do restauracji czy centrum handlowego będą mogły tylko osoby zaszczepione albo posiadające negatywny wynik testu. To samo dotyczyć ma podróży pociągami. Po słowach szefa państwa na szczepienia zapisało się około 2,5 miliona osób.

„Zróbmy natychmiast tak, jak Macron” - zaproponował włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri zastrzegając, że nie byłoby to konieczne w przypadku lokali gastronomicznych. Ale, jak argumentuje, gdyby otworzyć dyskoteki tylko dla osób z unijną przepustką Covid, zaszczepiłoby się od razu wiele młodych ludzi.

Zgody nie ma w samym resorcie zdrowia, bo drugi wiceminister Andrea Costa uznał koncepcję obostrzeń za przesadną. Nie można, jak dodał, zmusić rodzin do płacenia za test, jeśli chcą iść na pizzę.

Minister do spraw regionów Mariastella Gelmini stwierdziła, że Włochy nie będą naśladować wzorców z zagranicy. Opowiedziała się natomiast za wypracowaniem włoskiego modelu szerokiego stosowania unijnego tzw. Green Pass, by zachęcić do szczepień.

Kategorycznie wprowadzeniu obostrzeń sprzeciwia się branża gastronomiczna ostrzegając, że to zniechęci klientów i spowoduje ich “ucieczkę”. “Unikajmy ekstremalnych rozwiązań” - zaapelował szef konferencji regionów, gubernator Friuli-Wenecji Julijskiej Massimiliano Fedriga.

Z kolei szef władz regionu Liguaria Giovanni Toti powiedział dziennikowi “Corriere della Sera” w czwartek, że słowa Macrona, niezależnie od natychmiastowego efektu, jaki wywołały, są ważne, bo mają “wartość symboliczną”. “Trzeba mówić głośno: przekaz antyszczepionkowców jest niebezpieczny i niszczący” - ocenił. Jego zdaniem przepustka Covid powinna być wymagana przy wejściu na mecz, koncert, do siłowni, dyskoteki.

Dziennik “La Stampa” przedstawił wynik sondażu, w którym dwie trzecie Włochów poparło propozycję, by przepustka Covid była warunkiem podróży, udziału w masowych imprezach czy wejścia do restauracji.