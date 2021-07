Izrael: Po raz pierwszy od czterech miesięcy ponad 10 tys. osób zakażonych COVID-19

Po raz pierwszy od czterech miesięcy zanotowano tu ponad 10 tys. osób zakażonych Covid-19 - poinformowało izraelskie ministerstwo zdrowia.

81 Izraelczyków jest w poważnym stanie, a 23 w krytycznym. Z 75 654 osób przetestowanych w czwartek, u 1263 wykryto COVID-19. w Izraelu wyzdrowiało łącznie 840 801 zakażonych koronawirusem, 6 457 zmarło. W piątek wykryto dodatkowych 767 zakażeń.

Według rządowego planu mającego na celu uszeregowanie jednostek lokalnych według wskaźników infekcji, jeden izraelski region jest obecnie "czerwony", 15 "pomarańczowych", a 57 "żółtych".

W piątkowym wywiadzie dla radia wojskowego dr Arnon Shahar, który zasiada w radzie doradzającej rządowi w kwestii walki z koronawirusem, powiedział: "Spodziewamy się dodatkowych fal zakażeń, jeszcze przed zimą".

"Im więcej jest zaszczepionych ludzi, tym bardziej możemy ograniczyć zachorowalność. Badania mogą wydawać się zagmatwane, ale ta szczepionka (Pfizera) jest skuteczna. Nie możemy mówić o odporności stadnej, dopóki wszystkie grupy wiekowe nie będą mogły być zaszczepione" - powiedział dr Sharar.

Premier Izraela obwinia niezaszczepionych na COVID-19 za lockdown

Premier Izraela Naftali Benet skrytykował obywateli, którzy nie chcą się szczepić przeciw COVID-19.

Premier Benet stwierdził, że narażają oni pozostałą część populacji na życie w lockdownie – poinformowały w piątek izraelskie media.

"Milion Izraelczyków odmawia zaszczepienia" – powiedział premier. – Narażają całą populację, narażają pozostałe osiem milionów na życie w lockdownie – ostrzegł. – Szanuję różne opinie, ale jest pewna granica, gdy chodzi o ludzkie życie. Chcielibyśmy, by Izrael był otwartym i bezpiecznym państwem. By tak się stało, każdy uprawniony do szczepienia musi to zrobić" – mówił Benet w telewizyjnym przemówieniu w czwartek. W Izraelu każdy powyżej 12. roku życia może zaszczepić się przeciw COVID-19.