Duży wzrost zakażeń. Najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia

"Mamy 3236 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: lubelskiego (773), mazowieckiego (568), podlaskiego (339), małopolskiego (217), śląskiego (156), zachodniopomorskiego (155), wielkopolskiego (152), łódzkiego (151), dolnośląskiego (134), pomorskiego (129), kujawsko-pomorskiego (109), podkarpackiego (109), warmińsko-mazurskiego (85), świętokrzyskiego (50), lubuskiego (39), opolskiego (34). 36 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Jak informuje resort, z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 34 osoby.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce wzrosła do 2 937 069. Dotychczas zmarło 76 111 osób, u których zdiagnozowano COVID-19.

Niedzielski o czwartej fali

Minister zdrowia pytany był w piątek w TVP Info o przebieg czwartej fali pandemii COVID-19 w Polsce i prognozy resortu.

– Czwarta fala się rozpędza, mamy prognozy takie, że na koniec października będziemy mieli około 5 tys. zakażeń Prognozujemy, że na koniec listopada ta dzienna liczba zakażeń będzie rzędu 7-, 12-, a nawet 15 tys. I to będzie mniej więcej szczyt fali – powiedział Niedzielski. Według niego, pod koniec grudnia "będzie sytuacja troszeczkę lepsza". Jak wyjaśnił, przewidywane jest wtedy ok. 7 tys. zakażeń do, góra, 12 tys. – To powolne rozpędzanie się fali w porównaniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, to jest właśnie efekt szczepień – działa naturalna bariera – dodał.

