Berlińscy lekarze: Niezaszczepieni na COVID-19 powinni płacić za leczenie szpitalne

Jak dotąd, berlińscy lekarze, którzy chcą też wprowadzenia obowiązku szczepień, poszli najdalej, jeśli chodzi o restrykcje wobec osób niezaszczepionych i opowiadają się za podejmowaniem radykalnych środków w walce z pandemią – podkreśla Business Insider Deutschland.

Lekarze: Niezaszczepieni powinni partycypować w kosztach

Stowarzyszenie lekarzy kas chorych (KV) z Berlina apeluje także, by osoby niezaszczepione partycypowały w kosztach swojego leczenia, jeśli będą wymagały leczenia Covid-19 w szpitalu.

„Będzie można to zrobić albo poprzez wkład własny, albo dopłatę do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochód mógłby przynieść korzyści personelowi pielęgniarskiemu ze szpitali i pracownikom medycznym w opiece ambulatoryjnej” – informuje KV w opublikowanym we wtorek oświadczeniu.

Lekarze w oświadczeniu wskazują, że wysoki odsetek osób niezaszczepionych może doprowadzić do katastrofy.

„W przeciwnym razie wysoki odsetek osób, które nie zostały jeszcze zaszczepione, doprowadzi nas do katastrofy i przeciąży nasz system opieki zdrowotnej w stopniu, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy” – przestrzegają lekarze dodając, że nawet samo wprowadzenie obowiązku szczepienia nie wystarczy w tej sytuacji.

''Najbardziej cierpią dzieci''

„Ponieważ 13 milionów ludzi w naszym kraju nie chce się szczepić, najbardziej cierpią dzieci, młodzież, a także osoby starsze i wrażliwe. To nie może tak dalej trwać. Nadszedł czas na obowiązkowe szczepienia. Jednak (nakaz szczepienia) nie powinien pozostać tylko na papierze, muszą grozić wymierne konsekwencje, jeśli zostanie on zignorowany” – podkreśla zarząd KV.

Czytaj też:

Kto nie poprze ustawy o szczepieniach pracowników? Senator PiS: Nazwiska, które zaskocząCzytaj też:

Nietypowe wyznanie Migalskiego. Chodzi po galeriach i kaszle na ludzi