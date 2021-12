Słowacja: Potwierdzono trzy przypadki wariantu Omikron koronawirusa

Granicę ze Słowacją przekraczały one transportem indywidualnym i wszystkie zareagowały na apel krajowych służb sanitarnych, które po wykryciu pierwszych zakażeń Omikronem w Europie wzywały do zgłaszania się osób wracających przede wszystkim z państw południa Afryki, ale także Izraela, Hongkongu oraz Seszeli.

Trzy zakażone osoby były wcześniej zaszczepione, a choroba ma u nich łagodny przebieg.

Ponieważ bezpośrednio po powrocie z zagranicy osoby te rozpoczęły kwarantannę, nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych kroków związanych z pojawieniem się nowego wariantu na terenie Słowacji - oznajmił minister Lengvarsky. Służby sanitarne kontrolują pobrane od rodzin próbki pod kątem ewentualnych kolejnych zakażeń.

Lengvarsky nie zakłada konieczności zmiany w ogólnokrajowych restrykcjach związanych z rozprzestrzenianiem się Sars-CoV-2.

Omikron

W tej chwili głównym wariantem SARS-CoV-2 na świecie staje się Omikron, który zaczął wypierać wariant Delta.

Z wstępnych danych wynika, że podczas czwartej fali pandemii w RPA, związanej z nowym wariantem koronawirusa Omikron, dwukrotnie rzadziej zdarzają się ciężkie przypadki COVID-19 niż w poprzednich falach. Jest zatem nadzieja, że choć wariant ten jest prawdopodobnie bardziej zakaźny, to okaże się mniej zjadliwy.

Najnowsze dane opublikował National Institute for Communication Diseases (NICD) i dotyczą Tshwane, obszaru metropolitalnego w Republice Południowej Afryki. W jego skład wchodzi Pretoria, gdzie wykryto pierwszy w RPA przypadek zakażenia Omikronem. Dane obejmują 1 633 pacjentów przyjętych do szpitala w okresie od 14 listopada do 8 grudnia.

Czytaj też:

Brytyjscy eksperci: Bez dalszych restrykcji Omikron spowoduje 25-75 tys. zgonówCzytaj też:

Niemcy: Latem lub jesienią potrzebna będzie czwarta dawka szczepionki