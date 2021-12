Nałogi, otyłość, problemy młodzieży. Konsekwencje pandemii w Niemczech

Dane podał we wtorek niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung", a udostępniła je Polska Agencja Prasowa.

Badanie przeprowadził Centralny Instytut i Szpital Uniwersytecki w Norymberdze na próbie ponad 2000 dorosłych obywateli.

Negatywne konsekwencje

– Prawdopodobnie do palenia w zeszłym roku powróciło wiele osób, którym wcześniej udało się palenie rzucić – powiedział Daniel Kotz, ekspert ds. uzależnień. – To, czy odgrywa w tym rolę stres związany z koronawirusem lub ogólnie warunki pandemii, jest w sferze spekulacji, ale jest to prawdopodobne – dodał. Odsetek palaczy w Niemczech wzrasta i obecnie wynosi prawie 31 proc. osób w wieku powyżej 14 lat. Pod koniec 2019 roku odsetek palaczy wynosił ok. 27 proc. Spada również tzw. wskaźnik prób rzucenia palenia.

Zmiany nastąpiły również jeśli chodzi o spożycie alkoholu. W czasie pierwszego lockdownu 37 proc. ankietowanych spożywało więcej alkoholu niż wcześniej. – Kwarantanny w czasie pandemii sprawiły, że było mniej okazji do wspólnego picia, ale średnie spożycie alkoholu w Niemczech pozostało mniej więcej na tym samym poziomie w porównaniu z okresem przed pandemią – oznajmił Falk Kiefer, lekarz specjalizujący się w uzależnieniach. – Picie alkoholu przeniosło się do mieszkań i do określonej podgrupy konsumentów. Ludzie, którzy i tak regularnie pili alkohol w domu, na przykład wieczorem, aby odpędzić samotność, nudę lub zmartwienia, piją teraz więcej – zauważył ekspert. – Ludzie, dla których ta pandemia była stresująca, pili średnio więcej niż inni – dodał. Czynnikami stresu mogły być np. dzieci uczące się w domu lub pracujący zdalnie małżonkowie. Dla niektórych powodem do sięgania po alkohol były także nuda i bezczynność.

