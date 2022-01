Lewica stawia warunek przed spotkaniem z premierem. Chodzi o szczepienia

Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich sił politycznych w kraju na spotkanie dot. walki z COVID-19. Lewicę w trakcie narady w Kancelarii Premiera reprezentować będą jej wiceprzewodniczący – Marcelina Zawisza, Katarzyna Ueberhan i Tomasz Trela. Klub zamierza domagać się procedowania projektu ustawy ws. obowiązkowych szczepień preparatem przeciw COVID-19 – dowiedziała się w poniedziałek Polska Agencja Prasowa.

Spotkanie u premiera

Szef rządu skierował zaproszenie do przewodniczących klubów i kół parlamentarnych oraz szefów partii politycznych w Polsce. Spotkanie dot. pandemii koronawirusa odbędzie się we wtorek w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Wierzę, że będzie owocne i pozwoli nam na podjęcie najlepszych możliwych decyzji dotyczących zdrowia i życia wszystkich Polek i Polaków" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

– Lewica idzie na spotkanie z propozycjami programowymi. Jeżeli nie będzie na nie zgody, to na inne spotkania nie będzie chodziła – powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski w rozmowie z PAP. Polityk zwrócił również uwagę na to, że oddelegowana do uczestnictwa w naradzie poseł Zawisza to członek sejmowej Komisji Zdrowia.

Postulat dot. szczepień

W grudniu ub.r. Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy ws. obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 dla dorosłych. Procedowania przedstawionych wówczas założeń oraz wprowadzenia w Polsce "certyfikatów covidowych" klub parlamentarny ma się domagać we wtorek od premiera.

– Postulat ten popierają pracodawcy, związki zawodowe oraz Rada Medyczna, której 13 z 17 członków ostatnio zrezygnowało, a także Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych – oznajmił Marcelina Zawisza.

