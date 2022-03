Biden przyjął czwartą dawkę szczepionki. "Covid-19 nie kontroluje już naszego życia"

– Dzięki strategii, którą wdrożyliśmy co do szczepień i testów, jesteśmy w nowym momencie pandemii. To nie znaczy, że Covid-19 się skończył; oznacza, że Covid-19 nie kontroluje naszego życia– powiedział Biden. W większości kraju już przed kilkoma tygodniami zniesiono większość restrykcji, w tym rekomendację noszenia maseczek w miejscach zamkniętych.

Prezydent ogłosił w środę uruchomienie nowej rządowej strony, za pomocą której Amerykanie mogą umówić się na szczepienie lub zamówić darmowe testy. Wezwał też Kongres do wyznaczenia dalszych wydatków na walkę z pandemią i przygotowanie do następnych kryzysów zdrowotnych.

Po krótkim przemówieniu Biden przyjął na oczach kamer czwartą dawkę szczepionki Pfizera, pół roku po otrzymaniu trzeciej dawki.

– Słyszałem, że niektórych ludzi widok wbijanej igły zniechęca do szczepień. Jeśli to was dotyczy, przepraszam (...) ale to w ogóle nie bolało – powiedział prezydent.

WHO: Społeczeństwa coraz bardziej odporne na koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała w środę zaktualizowany plan dotyczący dalszej walki z Covid-19, przedstawiający trzy możliwe scenariusze rozwoju pandemii w tym roku.

– Na podstawie tego, co wiemy teraz, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że koronawirus nadal ewoluuje, ale nasilenie choroby, którą powoduje, zmniejsza się z czasem wraz ze wzrostem odporności z powodu szczepień i infekcji – powiedział sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros podkreślił, że każdy kraj powinien wprowadzić zaktualizowany strategiczny plan reagowania, uwzględniający czynniki powodujące transmisję SARS-CoV-2 i dążenie do zmniejszania wpływ Covid-19 na nasze życie w celu zakończenia globalnej sytuacji kryzysowej.

