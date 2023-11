Dyskryminacja dzieci niezaszczepionych na COVID? Niepokojące głosy z Brazylii

Informację przekazała we wtorek rządowa agencja informacyjna Agencia Brasil. Wpisanie szczepień na COVID-19 do Krajowego Programu Szczepień oznacza to, że od 2024 r. będą one obowiązkowe dla dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat. Zastrzyk ma być aplikowany raz w roku.

"To ważna zmiana, uzgodniona ze Światową Organizacją Zdrowia, polegająca na włączeniu szczepionki przeciwko COVID-19 do naszego krajowego programu szczepień" – powiedziała brazylijska sekretarz zdrowia Ethel Maciel.

Dzieci niezaszczepione na COVID będą pozbawione świadczeń socjalnych?

Jak podaje portal "LifeSiteNews", prezydent Luiz Lula da Silva zagroził możliwością obniżenia lub całkowitego odebrania świadczeń socjalnych przysługujących dzieciom, których rodzice nie zdecydują się na wstrzyknięcie im preparatu. W lutym tego roku polityk stwierdził, że jeżeli będzie musiał przyjąć 10, czy 50 dawek szczepionki na COVID-19, to tyle właśnie przyjmie. Jak dodał – mówiąc o szczepionce covidowej – "każdy powinien zaszczepić swoje dzieci w odpowiednim wieku".

Mieszkający w Brazylii naukowiec i dziennikarz dr Simon Goddek powiedział, że rodziny, które nie zastosują się do nakazu, zostaną pozbawione świadczeń socjalnych, w tym z programu rodzinnego "Bolsa Família".

"LifeSiteNews" zwraca uwagę, że w Brazylii mówi się również o możliwości ustawowego przymuszenia rodziców do szczepienia dzieci na COVID-19. Taki akt prawny miałby kryminalizować odmowę zaszczepienia dzieci na którąkolwiek z wymaganych szczepionek, w tym covidową. Dr Simon Goddek twierdzi, że rodzicom, którzy się nie podporządkują, będą grozić kary pozbawienia wolności, wysokie kary pieniężne oraz odebranie prawa do wychowywania własnych dzieci i zabraniem ich przez instytucje państwowe.

