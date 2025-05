W USA koniec z rekomendowaniem covidowych szczepionek dwóm grupom

Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął amerykański sekretarz zdrowia i opieki medycznej Robert Kennedy Jr, który prowadzi szeroko zakrojoną reformę polityki ochrony zdrowia.

CDC: Zdrowy rozsądek i rzetelna nauka

Amerykańskie Centrum ds. Chorób i Prewencji przekazało na swoich kanałach społecznościowych, że "Dzisiaj szczepionka na COVID dla zdrowych dzieci i zdrowych kobiet w ciąży została usunięta z harmonogramu rekomendowanego przez CDC". "To element zdrowego rozsądku i rzetelnej nauki. Jesteśmy teraz o jeden krok bliżej do realizacji tego, co obiecał prezydent Stanów Zjednoczonych: uczynienia Ameryki na powrót zdrową" – dodano.

Kennedy zabrał głos wraz z rządowymi ekspertami, którzy krytykowali administrację prezydenta Bidena za narzucanie przyjmowania tzw. dawek przypominających szczepionki covidowej u zdrowych dzieci. W ich opinii nie uzasadniały tego dosłownie żadne badania kliniczne.

Kilka dni wcześniej rządowa Agencja Żywności i Leków zobowiązała koncerny Big Pharmy Pfizer oraz Modernę do rozszerzenia ostrzeżeń przed przyjmowaniem szczepionki COVID przez młodych mężczyzn w wieku 16 – 25 lat. Nakazano to ze względu na związek między szczepieniami a chorobami serca.

Fundusze na COVID wycofane. "Nie będziemy już marnować miliardów dolarów podatników"

Federalny Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) wycofał miliardy covidowych funduszy z lokalnych agencji ochrony zdrowia. W komunikacie departamentu uzasadniono m.in., że "pandemia COVID-19 dobiegła końca, a HHS nie będzie już marnować miliardów dolarów podatników na reagowanie na nieistniejącą pandemię”.

Miażdżący raport o polityce covidowej w USA

W marcu ub. roku w USA opublikowano raport krytykujący politykę covidową rządu m.in. za rozsiewanie strachu, restrykcje, izolowanie ludzi i dramatyczne konsekwencje gospodarczo-społeczne. Podano także propozycje na przyszłość.

Zastosowane podejście miało negatywny wpływ na zdrowie ludzi, m.in. z powodu odwoływania zabiegów czy wzbudzenia u ludzi paniki. Za bezzasadne uznano tzw. covidowe restrykcje, w tym przymuszanie ludzi do noszenia na twarzach masek. Na poziomie gospodarczym.

Kim jest Kennedy Jr?

Opinii publicznej Kennedy Jr. znany przede wszystkim ze sprzeciwu wobec działań amerykańskiego rządu w okresie ogłoszonej "pandemii" COVID-19. Przez zwolenników restrykcji i lockdownów jest określany jako "antyszczepionkowiec", co nie jest określeniem precyzyjnym, ponieważ opowiadał się on przeciwko przymusowi aplikowania tych konkretnych szczepionek. Przez wiele lat pracował jako prawnik zajmujący się m.in. kwestiami środowiskowymi. Jest znany jest z prowadzenia głośnych spraw przeciwko korporacjom zanieczyszczającym środowisko i działalności na rzecz czystej wody i walki z toksycznymi odpadami.

