Ewakuacja szkoły w Warszawie. Powodem "zbity słoik"

Do zdarzenia doszło w czwartek rano, tuż po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych, w Szkole Podstawowej nr 191 przy ulicy Bokserskiej 30 na warszawskim Mokotowie. "Straż pożarna dostała wezwanie do »zbitego słoika«, w którym mogła znajdować się niebezpieczna substancja" – podał portal TVP Info.

– Ewakuowaliśmy 254 uczniów szkoły i 40 osób obsługi. Na miejscu jest nasza grupa chemiczna i przedstawiciel sanepidu – potwierdził brygadier Artur Laudy, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Ewakuacja szkoły podstawowej w Warszawie. Wyciek żrącej substancji

Pojemnik z substancją o drażniącym zapachu zbił się w pomieszczeniu gospodarczym. Pierwsze wyniki próbek wskazywały na możliwą obecność amoniaku. – Teraz już wiemy, że to paraformaldehyd, substancja grzybo- i bakteriobójcza. W tym momencie jest ona neutralizowana. Nie mamy osób poszkodowanych w wyniku tego zdarzenia – poinformował na antenie TVP Info kpt. Łukasz Zagdański ze stołecznej straży pożarnej.

Prawdopodobnie jeszcze w czwartek zajęcia w podstawówce na warszawskim Mokotowie zostaną wznowione

Czytaj też:

Klęska edukacji zdrowotnej w bastionie PO. "Nie ma powodu do satysfakcji"