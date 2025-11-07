Uczniowie zasłabli podczas apelu. Szkoła i przedszkole ewakuowane

W szkole podstawowej w Lachowie w województwie podlaskim zorganizowano w piątek apel z okazji Święta Niepodległości. W pewnym momencie grupa uczniów w wieku 10-14 lat zaczęła skarżyć się na złe samopoczucie.

Nagle 12 dzieci zasłabło. Dwoje trafiło na obserwację do szpitala w Grajewie – dowiedziała się rozgłośnia RMF FM. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz policję. Ewakuowano uczniów, nauczycieli, personel szkoły oraz dzieci z przedszkola, które znajduje się w tym samym budynku. Łącznie blisko 200 osób.

Ewakuacja szkoły. Służby badają sprawę

Tomasz Sielawa z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie poinformował, że czujniki nie wykazały obecności żadnych szkodliwych gazów w powietrzu. Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej i trzy karetki pogotowia ratunkowego.

Trwa wyjaśnianie przyczyn grupowego zasłabnięcia. Dyrekcja placówki zapewniła, że podczas apelu okna w sali były otwarte.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to dzień, w którym w Polsce obchodzone jest Święto Odzyskania Niepodległości. W piątek (7 listopada) w wielu szkołach w całym kraju odbyły się uroczyste apele. Uczniowie mogli zapoznać się z historią Polski, odśpiewali hymn państwowy, recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki patriotyczne.

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone każdego roku w dniu 11 listopada na pamiątkę odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Święto to znieśli komuniści w roku 1945, kiedy przejęli władzę w Polsce. Narodowe Święto Niepodległości powróciło do kalendarza świąt w 1989 r. Od tamtej pory jest to dzień wolny od pracy.

