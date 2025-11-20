Gigantyczna inwestycja w Lublinie. Wybudują podziemny szpital na wypadek wojny

Inwestycja ma przystosować placówkę do działania w warunkach wojennych. Jak ustaliło Radio ZET, projekt zakłada powstanie nowej podziemnej części szpitala oraz przebudowę istniejących schronów. Finansowanie ma pochodzić głównie z Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a całość powinna być gotowa do 2027 roku.

Podziemny szpital coraz bliżej

USK4, jeden z najważniejszych szpitali na wschodzie kraju, od początku wojny na Ukrainie szkoli się z medycyny pola walki. Teraz placówka szykuje się na bardziej zdecydowany krok – zejście pod ziemię. Dyrektor szpitala, Michał Szabelski, zdradza, że koncepcja inwestycji jest już gotowa. Nowa infrastruktura ma umożliwić funkcjonowanie oddziałów ratunkowych, intensywnej terapii, chirurgii i zakaźnych w czasie konfliktu zbrojnego. Zaplanowano również własny system łączności odporny na zakłócenia. – Te inwestycje muszą działać zarówno w czasie pokoju, jak i wojny – zaznacza dyrektor.

Tymczasem kadra kierownicza szpitali z regionu podkreśla, że polska ochrona zdrowia nie jest przygotowana na dłuższy kryzys. – Gdyby zabrakło prądu i leków, wytrzymalibyśmy maksymalnie kilka dni – mówi Arkadiusz Bratkowski, dyrektor placówki w Hrubieszowie, położonej tuż przy granicy z Ukrainą. Tam również planowana jest budowa niewielkiego schronu-szpitala na bazie pomieszczeń po dawnej kotłowni. dodaje Bratkowski.

Rząd tworzy zapasy leków krytycznych

Radio ZET już wcześniej informowało, że MON, MSWiA i Ministerstwo Zdrowia wspólnie opracowały plan leczenia ludności w sytuacji kryzysowej, również na wypadek wojny. Ustalenia są niejawne, ale wiadomo, że dotyczą lat 2025–2027. Eksperci ostrzegają, że właśnie do tego czasu może dojść do rozszerzenia konfliktu wywołanego przez Rosję. Szpitale mogą ubiegać się o środki na rozbudowę schronów i infrastruktury kryzysowej w ramach programu ochrony ludności. Najczęściej proszą o agregaty, respiratory transportowe, zbiorniki paliwowe, lampy bezcieniowe oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie zabiegów pod ziemią.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że placówki na wschodzie kraju już otrzymują wsparcie. Jednym z największych projektów jest rozbudowa szpitala w Białymstoku za niemal miliard złotych – powstanie tam centrum onkologii z miejscami ukrycia dla setek osób.

Resort – jak nieoficjalnie ustaliło Radio ZET – gromadzi też rezerwę leków krytycznych, które mają być używane w sytuacjach nadzwyczajnych. Wśród nich są m.in. specjalistyczne preparaty dla chorych kardiologicznych, neurologicznych i onkologicznych, a także antybiotyki i szczepionki. Zapasy są uzupełniane w magazynach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

