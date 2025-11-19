Tusk ogłosił pięć zasad. Trzeba być za UE, Ukrainą i nie wolno wetować

"Premier Donald Tusk ogłosił 5 zasad, które mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową" – przekazał na pośrednictwem X rzecznik rządu Adam Szłapka. Kancelaria premiera opublikowała zasady szefa rządu na grafice, która jest w środowy wieczór kolportowana przez polityków Koalicji Obywatelskiej.

Co zrobić, żeby być odpowiedzialnym państwowcem?

Dowiadujemy się z nich, że aby być uznanym przez Donalda Tuska za "odpowiedzialnego państwowca" nie wolno podważać członkostwa Polski w Unii Europejskiej i trzeba opowiedzieć się po jakiejś stronie w wojnie Rosji z Ukrainą. Konkretnie należy być po stronie Ukrainy, choć nie skonkretyzowano, co dokładnie to oznacza. Wówczas jest możliwość bycia "odpowiedzialnym państwowcem", ale nie są to jedyne wytyczne, jakie należy spełniać. Łącznie mamy jak wspomniał rzecznik Szłapka pięć.

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że premier kieruje je m.in. do prezydenta. "Rok 2026 to rok zawieszenia broni" – głosi tytuł całej rekomendacji. Jest też dyrektywa skierowana bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. Szef rządu instruuje go, że ma zakończyć wetowanie i "sabotaż legislacyjny".

Pięć zasad Tuska

Pięć punktów brzmi następująco:

Nie atakuj polskich służb i wojska Nie powtarzaj rosyjskiej propagandy Koniec z wetowaniem i sabotażem legislacyjnym Jestem za Zachodem, a nie Wschodem; nie podważam członkostwa w UE. Jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją

W opublikowanym komunikacie nie wyjaśniono, kto w Polsce "atakuje polskie służby i wojsko", ani kto decyduje, co jest "rosyjską propagandą" i na czym konkretnie ma ona polegać.

Bosak: Groteska

Wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Wolność i Niepodległość Krzysztof Bosak skomentował krótko, że przykazania premiera są po prostu "groteską".

