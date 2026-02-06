260 zgonów w ciągu tygodnia. Lekarze alarmują: Najgorsze przed nami

Dramatyczne statystyki z tegorocznego sezonu publikuje Polsatnews.pl.

Fala zachorowań. Grypa zbiera śmiertelne żniwo

Jak czytamy na portalu, od jego początku odnotowano 40 tysięcy powikłań pogrypowach. Tylko w ostatnim tygodniu stycznia choroba ta dotknęła ponad 150 tysięcy osób, z czego 4,2 tysiące z nich wymagało hospitalizacji, a 260 zmarło. Z kolei od początku września z powodu grypy i jej powikłań zmarło 1061 osób. Największa śmiertelność dotyczy grupy powyżej 85. roku życia.

Lekarze alarmują, że nie nastąpił jeszcze szczyt zachorowań. Jak podkreślił Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski, wyjątkowo dużej liczby nowych zakażeń należy spodziewać się w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni. Szef GIS zaapelował, aby wszędzie gdzie to możliwe, korzystać z pracy zdalnej.

Obecna fala zachorowań, w której – zdaniem lekarzy – obserwuje się wyjątkowo dużo powikłań – jest spowodowana nowym podtypem K wirusa AH3N2. Do jego objawów należą silne bóle mięśniowe, skrajne osłabienie, suchy kaszel oraz gorączka.

Teksty i szczepionki przeciw grypie

Prof. Dorota Zarębska-Michaluk z wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach, apeluje aby korzystać z testów wykrywających grypę i to już przy pierwszych objawach. Taki krok, jak podkreśla, pozwala na szybkie wdrożenie leczenia przeciwwirusowego i skrócenie czasu choroby.

Medycy zachęcają ponadto do przyjmowania szczepionek przeciw grypie. Z takiej możliwości skorzystało jak dotąd 2,2 miliona osób. To o ponad pół miliona więcej niż w sezonie poprzednim. Skuteczność preparatów mających chronić przed tą chorobą oceniana jest na 70 proc.

