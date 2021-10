Wolny dzień za szczepienie przeciw COVID-19

"Nasza branża bardzo mocno odczuła skutki kryzysu wywołanego pandemią. Szczepienia przeciwko Covid-19 to obecnie najlepszy sposób przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa, ale również najlepsza droga do tego, by cała gospodarka, w tym zwłaszcza turystyka i hotelarstwo, mogła wrócić na właściwe tory" – powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu.

Podkreślił, że pracownicy PHH od początku intensywnie włączali się w działania mające na celu walkę ze skutkami pandemii, w tym m. in. we wsparcie infolinii GIS i infolinii szczepionkowej.

Rekompensata

"Dla nas niezwykle ważne jest zdrowie naszych pracowników, dlatego też wychodzimy naprzeciw i dajemy możliwość odebrania dnia wolnego – jako formy rekompensaty – wszystkim zaszczepionym pracownikom, a tym samym zachęcamy pozostałych, którzy jeszcze nie skorzystali z tej formy ochrony przed koronawirusem, do szczepień" – wskazał prezes PHH.

PHH przekazał, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie ma regulacji zezwalającej na dodatkowy dzień wolny od pracy na przyjęcie szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19.

Prawo nie stoi na przeszkodzie

"Prawo jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawcy mogli przyznawać dodatkowy dzień wolny dla pracowników na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych. Dlatego też grupa kapitałowa PHH wprowadza możliwość odebrania dodatkowego dnia wolnego dla wszystkich zaszczepionych pracowników. Uprawnionymi do uzyskania tej formy benefitu są wszyscy pracownicy, którzy uzyskali certyfikat szczepień przeciwko COVID-19, bez względu na datę jego uzyskania" – napisano.

Jak dodano, dzień wolny przysługuje jednorazowo na wniosek pracownika po okazaniu posiadanego certyfikatu.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. Rolą PHH jest kształtowanie standardów na polskim rynku hotelarskim, jak również wprowadzanie innowacji, nowoczesnych rozwiązań i optymalizacji działania obiektów.

Czytaj też:

Prof. Gut: Służba zdrowia wytrzyma tę falęCzytaj też:

Niedzielski: Dzisiaj 2640 zakażeń. Będą obostrzenia?Czytaj też:

Posłuchali montera anten satelitarnych. Cała rodzina w szpitalu