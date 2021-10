Niedzielski: Dzisiaj 2640 zakażeń. Będą obostrzenia?

Minister zdrowia Adam Niedzielski w TVN24 poinformował, że dziś odnotowano 2640 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Z kolei z ustaleń Polsat News wynika, że mocno wzrosła też liczba zgonów – ma ich dzisiaj być aż 40.

– Prawie o 500 więcej niż wczoraj. Już przekroczyliśmy 2500, ta liczba wynosi dokładnie 2640 i cały czas mamy do czynienia z tą wysoką dynamiką, bo ostatni tydzień, który mamy za sobą, to jest ponad 50 proc. sumarycznie wzrostu zakażeń w stosunku do poprzedniego tygodnia – stwierdził Adam Niedzielski.

Zróżnicowanie w kraju

Jak podkreślał szef resortu zdrowia w kraju panuje wyraźne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń. Najwięcej jest ich w woj, lubelskim i podlaskim.

– Przede wszystkim te dwa województwa, czyli lubelskie i podlaskie, to są województwa, gdzie jest powyżej 15 przypadków na 100 tysięcy, podczas gdy pozostałe to są okolice 6 i poniżej, więc to zróżnicowanie jest bardzo wyraźne – stwierdził.

Mamy spodziewać się obostrzeń?

Niedzielski zapewnił, że rząd nie myśli jeszcze o poważniejszych obostrzeniach.

– Na razie absolutnie nie, ponieważ tak, jak w poprzednich falach, myśleliśmy przede wszystkim o liczbie zakażeń, to w tej chwili przede wszystkim koncentrujemy się na liczbie hospitalizacji i znowu, porównując to z wrześniem poprzedniego roku i październikiem, widzimy bardzo wyraźny efekt szczepień, bo w zeszłym roku mieliśmy o tej porze 5 tysięcy hospitalizacji, a teraz mamy ich w okolicach 2700, więc mamy dwa razy mniej hospitalizacji – poinformował w rozmowie w TVN24.

