Sejm uchwalił budżet na 2022 rok

Za jej przyjęciem opowiedziało się 230 posłów, w tym 3 posłów Kukiz'15, Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler. Przeciw było 222.

Budżet zakłada, że przyszłoroczne wydatki wyniosą 512,4 mld zł, a dochody – 481,4 mld zł. Deficyt został oszacowany na 30,9 mld zł.

Resort finansów przewiduje wzrost polskiego PKB o 4,6 proc. Średnioroczna inflacja ma wynieść 3,3 proc.

Według ustawy średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniesie 5922 zł. Przewiduje również wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 9,2 proc.

Ustawa trafi do Senatu

Uchwalona w piątek ustawa trafi do wyższej izby parlamentu najpóźniej 23 grudnia. Na podjęcie uchwały w jej sprawie Senat będzie miał czas do 12 stycznia 2022 roku.

Następnie ewentualne poprawki Senatu będą rozpatrywane przez Komisję Finansów Publicznych.

Według harmonogramu ustawa trafi na biuro prezydenta do końca stycznia przyszłego roku.

Krytyka opozycji

Ustawa budżetowa została ostro skrytykowana przez polityków opozycji.

– Ten budżet jest fikcją i pisowskim oszustwem. Jak możecie zaplanować inflację na poziomie 3,3 proc., skoro dzisiaj ona jest 8 proc., a w przyszłym roku będzie wyższa, a w całym roku wyniesie 6 proc. Wiecie co to znaczy? Że 14 mld zł więcej z VAT weźmiecie do swojej kieszeni i ukradniecie, bo robicie to od sześciu lat – grzmiała z mównicy sejmowej posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna.

Mateusz Morawiecki przekonywał, że przyjęta ustawa stanowi "dobry budżet czasów kryzysu".

– Drodzy rodacy, po tej stronie mamy Unię Europejską, politykę klimatyczną i Platformę Obywatelską, która chce nałożyć dodatkowy podatek ETS na paliwo, które tankujecie codziennie do samochodów – mówił premier. – A my występujemy o obniżenie VAT-u na paliwo. I wiecie co, jestem w dobrej myśli. To też będzie w przyszłości, niedalekiej przyszłości. Część naszego pakietu antyinflacyjnego. Zrobimy wszystko, żeby obronić Polaków przed inflacją – dodał.



