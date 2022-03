Orlen obniża ceny paliw na stacjach. Obajtek podał szczegóły

"Reagujemy na zmiany rynkowe i po raz kolejny w tym tygodniu obniżamy ceny paliw na naszych stacjach. Ceny ON spadają o 20 gr/l do średniego poziomu 7,35 zł, a benzyny o 15 gr/l do średniego poziomu 6,64 zł. Działamy aktywnie by ceny paliw w Polsce nadal były najniższe w Europie" – napisał Obajtek w środę na swoim profilu na Twitterze.

To kolejna obniżka cen paliw na stacjach PKN Orlen w tym tygodniu, w poniedziałek koncern informował o obniżeniu ceny oleju napędowego na stacjach o 34 gr/l do średniego poziomu 7,55 zł, a benzyny – o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Polska zrezygnuje z rosyjskiej ropy? Obajtek odpowiada

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę toczy się dyskusja o całkowitej rezygnacji z rosyjskich surowców. W Unii Europejskiej najbardziej sprzeciwiają się temu Niemcy i Węgry. Embargo na rosyjską ropę i gaz ogłosił w ubiegłym tygodniu prezydent USA Joe Biden. Za nałożeniem sankcji na rosyjski sektor energetyczny opowiada się premier Mateusz Morawiecki.

– Jeżeli zapadnie decyzja o wprowadzeniu embarga na rosyjską ropę, PKN Orlen będzie mógł zrezygnować z niej praktycznie w każdej chwili. Natomiast jeśli nie będzie takiej decyzji, to koncern będzie analizował kończące się umowy terminowe – powiedział Obajtek na konferencji prasowej w poniedziałek.

Tłumaczył, że "nie możemy zerwać umów terminowych na dostawy ropy z Rosji, bo narazilibyśmy się na kary i procesy". – Chyba, że zostaną nałożone sankcje – oświadczył prezes Orlenu.

Umowa terminowa z Rosnieftem kończy się w grudniu 2022 r. PKN Orlen ma także trzyletnią umowę z firmą Tatneft.

