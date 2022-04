Nie ma szans na przyjęcie KPO. Premier: Mamy swoje zasady

Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy jest warunkiem do otrzymania środków z Funduszu Odbudowy, który ma na celu odbudowę gospodarek UE po pandemii koronawirusa. Największą częścią Funduszu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Polska nadal nie otrzymała należnych jej funduszy.

Problemy z KPO

W najbliższych dniach na zaakceptowanie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską nie ma jeszcze szans, ale takie porozumienie jest możliwe jeszcze w kwietniu bądź na początku maja br, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

– Tym razem nie ma szans na przyjęcie KPO, ponieważ nie doszliśmy jeszcze do porozumienia. Polska jest suwerennym krajem, mamy swoje zasady i w taki sposób będziemy określali brzegowe porozumienia z Unią Europejską, które są dla nas akceptowalne. Cały czas liczę na to, że w kwietniu, może na początku maja do takiego porozumienia dojdzie, ale tym razem nie będzie to możliwe – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Zatrzymane fundusze

Polski KPO został przedstawiony KE na początku maja ub. roku. Termin jego zatwierdzenia przez Komisję Europejską minął 3 sierpnia 2021 r. Dotychczas plan nie został zatwierdzony.

Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że z Funduszu Odbudowy do Polski ma trafić ok. 58 mld euro - ponad 23,9 mld euro w formie dotacji i ponad 34,2 mld euro w formie pożyczek. Filarami KPO są m.in. innowacyjność, zdrowie, gospodarka, transport i cyfryzacja.

Jednocześnie trwają rozmowy ws. zatwierdzenia przez KE programów regionalnych. W ubiegłym tygodniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej, odpowiedzialny za negocjacje ws. KPO Waldemar Buda zapowiadał, że przyjęcie Planu jest możliwe do końca I połowy tego roku.

