Wojna na Ukrainie. Chiny skutecznie ratują Rosję przed sankcjami

Na początku kwietnia państwa UE uzgodniły piąty pakiet sankcji na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę. Decyzja miała związek z doniesieniami o tym, że rosyjscy żołnierze dokonywali egzekucji cywilów we wsiach i miasteczkach pod Kijowem, czego symbolem stała się masakra w Buczy.

Unijni liderzy zgodzili się m.in. na wprowadzenie embarga na import rosyjskiego węgla, ale na wniosek Niemiec wejdzie on w życie z czteromiesięcznym opóźnieniem, co ma dać czas na zapewnienie sobie alternatywnych źródeł dostaw.

Chiny kupują rosyjski węgiel

Tymczasem, jak pisze CNN na swojej stronie internetowej, rosyjski sektor węglowy ratują Chińczycy, którzy kupują rekordowe ilości taniego węgla.

W kwietniu druga co do wielkości gospodarka świata nie tylko kupiła z Rosji więcej węgla niż kiedykolwiek wcześniej, ale także zniosła cła importowe na wszystkie rodzaje węgla, co według analityków przyniesie korzyści głównie rosyjskim dostawcom.

Według danych handlowych Refinitiv, między marcem a kwietniem tego roku chiński import węgla z Rosji praktycznie podwoił się, osiągając wartość 4,42 mln ton. Rosja wyprzedziła Australię i stała się drugim co do wielkości dostawcą węgla dla Chin i obecnie odpowiada za 19 proc. importu węgla dla tego kraju, w porównaniu z 14-procentowym udziałem, jaki miała w marcu.

Rozkwit handlu węglem wspiera obie strony. Pomimo śmiałych obietnic walki z kryzysem klimatycznym Chiny koncentrują się obecnie na wydobyciu swojej gospodarki z zapaści i potrzebują węgla do zasilania elektrowni i produkcji stali do projektów infrastrukturalnych. Z kolei Rosja desperacko potrzebuje nowych klientów na swoje paliwa kopalne, które zostały odrzucone przez Zachód w związku z zaatakowaniem Ukrainy w lutym tego roku.

