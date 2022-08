Projekty inwestycyjne w Polsce. Przedstawiono nowy raport

Dane pochodzą z raportu o sytuacji sektora MMŚP sporządzonego przez Bank Pekao – przekazał w poniedziałek, 29 sierpnia ISBnews.

"Obserwujemy dalszy spadek inwestycji w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spowodowany cięciami kosztów oraz niepewnością. Odsetek firm inwestujących w okresie ostatnich 12 miesięcy zmniejszył się z 44 proc. w roku 2020 do 43 proc. w roku 2021" – czytamy.

W kolejnych 12 miesiącach inwestycje zamierza realizować 34,1 proc. firm badanego sektora.

Sektor MMŚP. Nowy raport

– Przy nagłej zmianie sytuacji gospodarczej, gdy kluczowe staje się ratowanie płynności finansowej i firmy starają się do minimum ograniczać wszelkie zbędne wydatki, inwestycje stają się często pierwszą ofiarą działań oszczędnościowych – powiedziała dyrektor Biura Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Przedsiębiorstw Dominika Byrska, współautor raportu.

Jak wynika z zaprezentowanych danych, najmniej skłonne do inwestycji są średnie firmy – w ciągu najbliższego roku takie plany deklaruje 32,5 proc. Były one jednak aktywne na tym polu w 2021 roku – inwestycje realizowało wówczas 60,5 proc. przedsiębiorstw. Odsetek inwestujących średnich firm osiągnął zatem poziom niemal sprzed pandemii COVID-19, kiedy to w roku 2019 wyniósł 62 proc. Najbardziej aktywne inwestycyjnie będą małe firmy – działania deklaruje 44,4 proc. z nich. Spośród firm mikro inwestować zamierza 33,5 proc. Spośród branż najmniej skłonne do inwestycji są firmy handlowe (30,7 proc.) i usługowe (33,8 proc.), większą aktywność deklarują firmy produkcyjne (37 proc.) oraz budowlane (38,2 proc.).

Spadkowi odsetka inwestujących firm w roku 2021 towarzyszył spadek nakładów inwestycyjnych, które w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosły średnio 58 tys. złotych. Dla porównania: w 2020 roku było to 128 tys. złotych.

Dominującym źródłem finansowania inwestycji pozostają środki własne. Odsetek firm, które w ostatnich 12 miesiącach korzystały z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyt, leasing czy dotacje, zmniejszył się w stosunku do roku 2020.

