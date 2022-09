Tarcza antyinflacyjna na 2023 rok? Jest deklaracja rzecznika rządu

– Cały czas analizujemy sytuację na rynku, jeżeli chodzi o kwestię odczytu inflacji i jesteśmy gotowi, aby te działania antyinflacyjne również w przyszłości, jeżeli będzie to potrzebne, przedłużać – tłumaczył rzecznik rządu Piotr Muller podczas briefingu przed posiedzeniem Sejmu.

Sejm zajmie się tarczą antyinflacyjną

Sejm na obecnym posiedzeniu ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada wydłużenie tarczy antyinflacyjnej z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Tarcza antyinflacyjna została wprowadzona na początku roku w ramach tarczy 1.0, a następnie przedłużana i poszerzana w ramach tarczy 2.0. Ze względu na fakt, że część rozwiązań obowiązywała do końca maja br., inne do końca lipca, przedłużono obowiązywanie wszystkich rozwiązań tarcz antyinflacyjnych do 31 lipca br. Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przedłużyła rozwiązania tarczy antyinflacyjnej do 31 października br.

Rozwiązania te zakładają m.in. obniżenie akcyzy na energię elektryczną; zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych; obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. na 5 proc.; obniżkę VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) najpierw z 23 proc. do 8 proc., a następnie do 5 proc.; obniżenie akcyzy na niektóre paliwa silnikowe; obniżenie podatku VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa, wprowadzenie zerowej stawki VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej; wprowadzenie zerowej stawki VAT na gaz ziemny; wprowadzenie zerowej stawki VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5 proc.

