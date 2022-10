Nowe podatki dla właścicieli mieszkań? Jest pomysł kolejnych danin

Nad wprowadzeniem nowych rozwiązań ma pracować specjalny zespół doradców gospodarczych w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

W skrócie chodzi o wprowadzenie trzech nowych podatków na rynku nieruchomości – donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Pierwszy podatek będzie uderzał przede wszystkim w większych inwestorów, którzy zajmują się kupowaniem mieszkań pod wynajem. To obciążenie ma być wzorowane na podatku transakcyjnym funkcjonującym w Irlandii, który sięga ok. 10 proc. wartości transakcji, jeżeli zakupi się co najmniej 10 nieruchomości w przeciągu 12 miesięcy.

Drugi pomysł dotyczy wprowadzenia daniny analogicznej do obowiązującego świadczenia od przychodów z budynków z tym jednak zastrzeżeniem, że wyższa będzie stawka.

Trzeci podatek ma natomiast uderzać w prywatne osoby, które wynajmują pięć (lub więcej) mieszkań.

Fundusze pozyskane dzięki nowym obciążeniom mają zasilić nowy fundusz, którego celem ma być "likwidacja skrajnego ubóstwa mieszkaniowego". Rządowi eksperci szacują, że pobrane w ten sposób środki mogłyby sięgać nawet do 100–150 mln zł rocznie.

Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje te pieniądze przekazać na pomoc dla gorzej sytuowanych rodzin. Chodzi między innymi o osoby żyjące w szczególnie trudnych warunkach mieszkaniowych (np. bez ciepłej wody), ale również takich, które nie mogą same sfinansować remontu domu.

Samorządy nakładają coraz wyższe podatki na mieszkańców

Zgodnie z doniesieniami medialnymi, samorządy w Polsce nakładają coraz wyższe podatki na mieszkańców. Chodzi o podatek od nieruchomości. Aż 88 proc. gmin w Polsce zdecydowało się w tym roku na na podwyższenie podatku od nieruchomości – przekazał Polski Instytut Ekonomiczny w "Tygodniku Gospodarczym". Przychody samorządów z tego tytułu wyniosą około 27,5 mld złotych. Co więcej, już mówi się o kolejnych podwyżkach w 2023 roku.

Podatek od nieruchomości to obecnie jeden z najważniejszych generatorów przychodu dla jednostek samorządu terytorialnego – informuje w czwartek portal ekonomiczny Money.pl. Wpływy z tego tytułu mają stanowić 17,6 proc. dochodów własnych polskich gmin. Maksymalne stawki podatku ustalane są centralnie przez resort finansów. Jednak ostatecznie to samorządy decydują o ich poziomie. W tym roku podwyżkę wprowadziło aż 88 proc. gmin. Najwyższe możliwe stawki uchwaliło natomiast 4,9 proc. z nich. Urósł również odsetek gmin w Polsce, które uchwaliły wyższe podatki od nieruchomości. Dla porównania – w 2021 roku zrobiło tak 70 proc. z nich. Taki trend trwa już o wiele dłużej – wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny.

Czytaj też:

Tanie mieszkania nie dla polityków. Projekt "lex Wiśniewski" już gotowyCzytaj też:

Wiceszef MAP: Podatek 50 proc. dotyczyłby marż w 2022 r. ponad średnią z trzech poprzednich lat