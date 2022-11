Oto kraj, który kupuje rosyjski gaz najtaniej w Europie

Poinformował o tym Dusan Bajatovic, dyrektor generalny Srbijagas, państwowego dostawcy gazu ziemnego w Serbii.

– Średnia cena gazu sprzedawanego do Serbii to 353 dolary za 1000 m3, podczas gdy realna cena na rynku to 1300-1400 dolarów, co oznacza, że już dzisiaj przepłacilibyśmy cztery razy – stwierdził Bajatovic, cytowany w czwartek przez rosyjskie agencje.

– Otrzymujemy 2 mld m3 gazu z Rosji po 420 dolarów, co jest najniższą ceną gazu w Europie – dodał szef Srbijagas – spółki, w której 100 proc. udziałów ma serbski rząd.

Bajatovic przekonywał, że obecnie w innych krajach Europy zaopatruje się gospodarstwa domowe w gaz kosztem przemysłu, co prowadzi do wstrzymania produkcji. – My cały czas zapewniamy produkcję przemysłową, więc do Serbii przybywają zagraniczni inwestorzy – oświadczył.

Prezydent Serbii o Nord Stream 2: Każdy wie, kto to zrobił

Wcześniej prezydent Serbii Aleksandar Vucic powiedział, że nadchodząca zima w Europie będzie "mroźna", a następna "polarna". Nie wykluczył wzrostu cen giełdowych gazu do 6 tys. dolarów za 1000 m3. Podkreślił, że tylko terminowe zakupy rosyjskiego gazu uchroniły Serbię przed katastrofą i przerwami w dostawie prądu.

Odnosząc się do eksplozji w systemie gazociągów Nord Stream, Vucic stwierdził, że w tej sprawie panuje hipokryzja. – Każdy polityk na świecie wie, kto dokonał sabotażu na Morzu Bałtyckim przeciwko gazociągom Nord Stream 1 i Nord Stream 2, ale wszyscy udajemy imbecyli i milczymy, aby nie szkodzić interesom naszych krajów. Hipokryzja jest wszędzie – powiedział.

W momencie wybuchu oba gazociągi nie przesyłały gazu do Niemiec – oddanie NS2 do użytku zostało zawieszone przez Berlin w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, a przesył NS1 został bezterminowo wstrzymany przez Gazprom pod koniec sierpnia pod pretekstem usterek technicznych tłoczni położonej w Rosji.

