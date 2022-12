Premier: Kryzys to też pewna szansa

– Biznes musi się opłacać, ale w sposób akceptowany społecznie, więc musimy z jednej strony poszukiwać tego, co jest akceptowane społecznie i chroni środowisko naturalne, a jednocześnie co daje szansę szybkiego rozwoju – mówił premier podczas VII Kongresu Polskiego Kapitału organizowanego przez magazyn "Forbes".

– Przyciągamy do Polski najlepsze firmy i ich technologie. Angażuje to polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które przy okazji rosną i rozwijają się. Polska ma szansę być mocnym ogniwem odbudowującym łańcuchy dostaw po okresie pandemii. Musimy mocno włączyć się we współczesne trendy globalne – podkreślił.

Mateusz Morawiecki zaznacza, że Polska ma szansę na przeskok, który pozwoli nam wejść w nową epokę. – Żeby tak się stało musimy postawić na naukę i rozwój. Przyciągamy nowoczesne korporacje globalne, które u nas transplantują swoją technologię i dzięki temu się uczymy. Kryzys to jednocześnie pewna szansa. Daje możliwości wyjścia z ciosem z tarapatów. W taki sposób postrzegam polskie szanse – wskazał.

Premier: Do Polski wracają migranci

– System finansów publicznych jest fundamentem funkcjonowania państwa i one pozwalają na politykę społeczną. W momencie kiedy biznes i państwo odpowiadają na aspiracje społeczne, tworzy się najlepsze środowisko do pracy. Do Polski wracają migranci, którzy z niej wyjechali. Ostatnie trzy lata to 300-400 tys. takich powrotów. Mamy do czynienia chyba po raz pierwszy w historii, że Polacy mówią nam swoimi nogami, że dobrze dzieje się w Polsce. Warto to pielęgnować – zaakcentował szef rządu.

Morawiecki powiedział, że trzeba dyskutować o tym, jak przebudowywać polski kapitalizm, aby był nie tylko przyjazny dla środowiska i akceptowalny społecznie, ale także by był kapitalizmem zwycięzców.

