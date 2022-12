Do Polski wpłynęły zaliczki z Komisji Europejskiej na ponad 1 mld euro

Takie dane podało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w komunikacie podsumowującym rok 2022.

Resort przekazał, że z ogólnej kwoty w ramach Funduszy Europejskich dla "kontynuatorów" programów krajowych wpłynęło 606 mln euro (ponad 2,85 mld zł), a w ramach Funduszy Europejskich dla 16 regionów wpłynęło 460 mln euro (2,15 mld zł).

30 czerwca 2022 r. polski rząd oficjalnie zakończył negocjacje z Komisją Europejską w sprawie Umowy Partnerstwa. MFiPR było wiodącym resortem, który uczestniczył w dyskusji z KE w celu wypracowania umowy.

Puda: Unijne środki przyniosą ogromne korzyści wszystkim Polakom

– To były trudne, wielomiesięczne rozmowy, ale zakończyliśmy je wielkim sukcesem. Polska jest największym beneficjentem polityki spójności na lata 2021-2027, otrzymamy na ten cel ponad 76 mld euro – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister podkreślił, że środki z polityki spójności zostały rozdzielane na programy krajowe oraz regionalne. Będą przeznaczone na wyrównanie szans rozwojowych między Polską a innymi państwami UE, a także rozwój regionów naszego kraju.

– Wysiłek, jaki włożyliśmy w pozyskanie środków UE, przyniesie ogromne korzyści wszystkim Polakom, a inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych zauważalnie poprawią jakość naszego codziennego życia. Pozwoli to naszej gospodarce wejść na wyższy poziom konkurencyjności i odporności na kryzysy – tłumaczył minister Puda.

Zaznaczył, że wsparcie przedsiębiorczości, inwestycje w rozwój cyfrowy, infrastrukturę energetyczną, ochronę środowiska naturalnego i niskoemisyjny transport to jedne z głównych celów, jakie Polska stawia sobie w nowej perspektywie finansowej wydatkowania środków europejskich.

– Beneficjenci będą mogli ubiegać się o środki na działalność innowacyjną. To jest klucz do rozwoju polskich firm. Fundusze europejskie ułatwią też wprowadzanie na rynek nowych, ulepszonych produktów i usług – powiedział szef MFiPR.

Polska liderem wykorzystywania funduszy UE

W komunikacie resortu zwrócono uwagę, że Polska od lat jest liderem w wykorzystywaniu funduszy unijnych, będąc największym beneficjentem przekazywanych środków.

Według danych Komisji Europejskiej z 21 grudnia 2022 r. UE przekazała do Polski najwyższe płatności – w wysokości 64,3 mld euro, co stanowi równowartość 81 proc. polskiej alokacji. Daje to naszemu krajowi 3. miejsce spośród 28 państw członkowskich UE. Ustępujemy krajom z dużo niższą alokacją i liczbą programów operacyjnych.

"Przekazane Polsce fundusze stanowią prawie jedną czwartą środków oferowanych przez UE 28 państwom członkowskim i blisko 1700 euro na każdego mieszkańca Polski" – wyliczyło ministerstwo.

Czytaj też:

Według Niemiec to Polska najbardziej korzysta z budżetu UE