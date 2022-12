Według Niemiec to Polska najbardziej korzysta z budżetu UE

W ubiegłym roku Niemcy wniosły do wydatków wspólnotowych Unii Europejskiej około 25,1 mld euro netto. Francja, z kwotą 12,4 mld euro, przekazała o połowę mniej, a Włochy, z kwotą około 3,2 mld euro, mniej niż jedną siódmą. Informuje o tym Deutsche Welle, powołując się na wyliczenia niemieckiej agencji prasowej dpa.

Według tych doniesień, największym biorcą netto w wartościach bezwzględnych była Polska, która otrzymała z budżetu UE o ok. 11,8 mld euro więcej niż do niego wpłaciła. Na dalszych miejscach znalazły się takie państwa jak Grecja – 4,5 mld euro, Węgry – ok. 4,1 mld euro i Rumunia – niecałe 4 mld euro.

DW zwraca uwagę, że w 2020 r. wkład netto Niemiec był znacznie niższy i wynosił około 19,4 mld euro. Jednak podczas negocjacji w sprawie ram finansowych UE na lata 2021-2027 RFN i inni płatnicy netto zgodzili się ponownie zwiększyć swój wkład, ponieważ trzeba było zrekompensować straty wynikające z brexitu, czyli wyjścia z UE Wielkiej Brytanii, która była płatnikiem netto.

Polska i Węgry na cenzurowanym w UE

"Dane te wzbudzają spore zainteresowanie głównie ze względu na duże sumy płynące do Polski i Węgier – państw, które są krytykowane z powodu łamania zasad praworządności i naruszania innych podstawowych wartości UE" – podaje Deutsche Welle, podkreślając, że niedawno Komisja Europejska zamroziła fundusze dla Węgier.

Danych o wkładzie finansowym poszczególnych państw do unijnego budżetu przedstawiciele KE nie chcieli skomentować. Jak podkreśla DW, Bruksela już od jakiegoś czasu nie publikuje podobnych zestawień finansowych, ponieważ obawia się, że mogą one zostać wykorzystane do celów politycznych chociażby przez przeciwników UE w krajach będących płatnikami netto.

Biorąc pod uwagę wkład finansowy na obywatela, to oprócz Niemiec również Dania, Szwecja, Holandia i Austria są ważnymi płatnikami netto w UE. W materiale zaznaczono, że Niemcy wprawdzie wpłacają dużo pieniędzy do wspólnego budżetu, ale jeszcze bardziej z niego korzystają.

