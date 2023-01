Kłopoty Macrona. Jego reforma wywołała masowe protesty

Związki zawodowe we Francji zorganizowały w czwartek masowe protesty przeciwko rządowemu planowi podniesienia wieku emerytalnego dla większości pracowników. Do manifestacji doszło w głównych francuskich miastach, w tym w Paryżu, Marsylii, Tuluzie, Nantes i Nicei. W ich wyniku odwołano wiele pociągów oraz lotów, zamknięto szkoły podstawowe. Wieża Eiffla była zamknięta dla zwiedzających, a krajowa sieć energetyczna była obciążona.

Według francuskiego organu kolejowego SNCF na liniach kolejowych we Francji wystąpiły „poważne zakłócenia”. Linie metra w Paryżu zostały całkowicie lub częściowo zamknięte - poinformował na Twitterze urząd transportu miejskiego RATP.

Linia lotnicza Eurostar anulowała kilka połączeń między stolicą Francji a Londynem, a godziny lotów na lotnisku Orly w Paryżu zostały zmienione.

Masowe protesty

Osiem największych francuskich związków zawodowych wezwało do „pierwszego dnia strajków i protestów” przeciwko reformie emerytalnej ujawnionej przez rząd prezydenta Emmanuela Macrona. Według zaproponowanych zmian, obywatele francuscy będą musieli pracować do 64. roku życia, aby kwalifikować się do otrzymania pełnej emerytury państwowej. W tej chwili wiek przechodzenia na emeryturę wynosi 62 lata dla kobiet i mężczyzn.

Proponowana przez Macrona reforma emerytalna została przedstawiona w momencie, gdy pracownicy we Francji, podobnie jak w wielu innych państwach w Europie, mierzą się z rosnącymi rachunkami za żywność i energię. W Wielkiej Brytanii w czwartek odbył się strajk pielęgniarek i kierowców karetek w sprawie płac i warunków pracy.

– Ta reforma wypada w momencie, w którym jest dużo gniewu, frustracji, zmęczenia. W rzeczywistości nadchodzi w najgorszym momencie – powiedział we wtorek szef związku CFE-CGC François Hommeril w rozmowie z CNN, wskazując na inflację, która spustoszyła Europę w tym roku po pandemii COVID-19 i rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Potrzeba reform

Francuski rząd argumentuje, że podniesienie wieku emerytalnego jest konieczne, aby poradzić sobie z deficytem funduszy emerytalnych. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2018 roku Francja wydała prawie 14 proc. PKB na emerytury państwowe, czyli więcej niż większość innych krajów na świecie.

Wcześniejsza próba Macrona przebudowy systemu emerytalnego we Francji z 2019 roku spotkała się z silną odpowiedzią w postaci ogólnokrajowych protestów. Ostatecznie plany reform zostały przełożone z powodu pandemii COVID-19.

