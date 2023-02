Media: Plan Putina wobec Europy nie powiódł się. Pomogła pogoda

Jak pisze "Politico", łagodna pogoda tej zimy pomogła Europie uniknąć zagrożeń energetycznych ze strony Rosji, w szczególności niedoborów gazu. Według nowych szacunków Komisji Europejskiej Unii Europejskiej udało się przetrwać zimę, a jej magazyny gazu są w ponad połowie zapełnione.

Niepowodzenie Putina

Oznacza to, że pomimo wysiłków prezydenta Władimira Putina, by zamrozić Europę poprzez odcięcie dostaw gazu, unijne gospodarki przetrwają bez szwanku najzimniejsze miesiące. Wygląda na to, że podobnie będzie do następnej zimy.

Z artykułu wynika, że kilka miesięcy temu wśród państw UE pojawiły się poważne obawy o brak prądu tej zimy z powodu przerw w dostawach gazu z Rosji. Jednak połączenie łagodnej pogody, zwiększonego importu skroplonego gazu ziemnego (LNG) i znacznego spadku zużycia surowca sprawiło, że do końca marca w europejskich magazynach pozostanie ponad 50 miliardów metrów sześciennych gazu.

Zakończenie zimowego sezonu grzewczego z tak znaczącymi rezerwami – ponad 50 proc. całkowitej pojemności magazynów UE, która wynosi około 100 miliardów metrów sześciennych – usuwa wszelkie obawy o niedobory gazu w krótkim okresie. To także rozwiewa obawy o bezpieczeństwo energetyczne Europy przed następną zimą.

Rosyjski szantaż gazowy

Szereg krajów UE było całkowicie lub bardzo wysokim stopniu uzależnionych od rosyjskich dostaw gazu. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę większość krajów zaczęła ograniczać tę zależność.

25 sierpnia 2022 roku cena gazu w Europie osiągnęła rekordowy poziom – 316 euro za MWh, czyli 3,3 tys. dolarów za tysiąc metrów sześciennych. Błękitne paliwo podrożało z powodu wstrzymania dostaw gazu przez Nord Stream na początku września.

W grudniu 2022 roku ministrowie energii krajów Unii Europejskiej zgodzili się na ustalenie maksymalnej ceny gazu. Wyniesie ona 180 euro za megawatogodzinę (MWh), a limit ma wejść w życie w połowie lutego 2023 r.

Kreml nazwał sankcje „próbą ingerencji w mechanizm rynkowy” i obiecał zastosować środki odwetowe.

