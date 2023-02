"Humanitarne supermocarstwo". Jakie wyzwania stoją przed Polską?

Już na początku marca 2022 roku brytyjski tygodnik "The Spectator" określił Polskę mianem "humanitarnego supermocarstwa". W pierwszych 10 dniach od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę nasz kraj przyjął 830 tys. uchodźców wojennych. Polska stała się na wiele miesięcy domem dla około 1,5 mln uciekinierów.

Według wielu ekspertów, przed naszym krajem stoją jeszcze ogromne wyzwania, takie jak edukacja oraz kwestie mieszkaniowe.

Uchodźcy w Polsce

Według wyliczeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 1,3-1,4 mln ukraińskich uchodźców planuje w Polsce dłuższy pobyt. 1,5 mln osób już posiada numery PESEL, nadane im w specjalnym trybie przewidzianym ustawą, uchwaloną krótko po rozpoczęciu wojny. W sumie 2 mln uchodźców skorzystało z gościny w polskich domach, a 0,5 mln w miejscach zbiorowego zakwaterowania. W przypadku tych ostatnich miejsc, przebywa tam nadal około 80 tys. osób.

80 proc. pełnoletnich uchodźców podjęło pracę w naszym kraju. Zmienił się równocześnie profil zatrudnianych przybyszów ze wschodu. Przed wojną byli to przede wszystkim mężczyźni pracujący fizycznie. Teraz są to młode kobiety z dziećmi.

W polskich przedszkolach i szkołach uczy się około 200 tys. ukraińskich dzieci, które uciekły przed wojną. Nawet trzy razy więcej uczniów korzysta jednak z nauki zdalnej w ramach ukraińskiego systemu edukacji. W sumie w Polsce jest prawdopodobniej mniej więcej 700-800 tys. dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym.

Poważne wyzwania

Przykładem długotrwałych wyzwań są jednak kwestie mieszkaniowe. Do tej pory w projekcie integracji społecznej "Wzajemnie potrzebni", opracowanym pod kierunkiem minister Agnieszki Ścigaj, przewidziano między innymi dofinansowanie do 100 tys. złotych do remontu mieszkania, aktywności zawodowej i opieki nad dziećmi. Filarem programu mieszkaniowego mają być Społeczne Agencje Najmu.

Wojciech Wilk z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) zwraca uwagę na sytuację osób, które jeszcze nie stanęły na własne nogi po przybyciu do Polski. – Są to przede wszystkim uchodźcy w podeszłym wieku, emeryci z Ukrainy, których jest około 10 proc. uchodźców. Ci ludzie potrzebują pomocy, gdyż nie są w stanie pracować. Są to dziesiątki tysięcy osób, które mają różnego rodzaju spektrum niepełnosprawności. Są to kobiety z dziećmi, które są na tyle małe, że potrzebują opieki i z tego powodu te kobiety nie mogą pracować – wyjaśnił.

Czytaj też:

Wsparcie PKN Orlen dla Ukrainy. Obajtek podał szczegółyCzytaj też:

Zełenski dziękuje Polsce. Padły wzruszające słowa