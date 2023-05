Ile dostaną rolnicy, którzy kupili mineralne nawozy? Jest decyzja Komisji Europejskiej

W wyniku wojny na Ukrainie w europejskich krajach wzrosły ceny energii, przez co zdrożały również nawozy. Ta podwyżka z kolei przyczyniła się do wzrostu cen plonów.

1 mld euro dla rolników

Politycy Komisji Europejskiej zgodzili się, by polski rząd wypłacił miliard euro pomocy tym rolnikom, którzy kupili nawozy mineralne. Zgoda unijnych instytucji na taką pomoc jest konieczna, by krajowe dofinansowania nie zakłóciły konkurencji na unijnym rynku.

Pierwszy program dopłat do nawozów w ramach tzw. pomocy wojennej KE zaakceptowała już w kwietniu. Wówczas wynosił on 4 mld zł. Teraz członkowie Komisji ponownie wyrazili swoją akceptację dla polskiego planu.

Na dopłaty mogą liczyć rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni nie większej niż 300 ha, którzy między 16 maja 2022 a 31 marca 2023 kupili nawozy. By skorzystać z rekompensat, konieczne jest złożenie wniosku o płatności bezpośrednie. Czas na to jest do 14 lipca.

Nie tylko dopłaty

O udzielenie zgody na pomoc polskim rolnikom rząd ubiegał się w KE pod koniec marca. – Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej z bardzo konkretnym rozwiązaniem, uchwałą Rady Ministrów, propozycją dopłat do ceny nawozów – poinformował ówczesny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Chodzi o to, by rolnikom zwracać różnicę cenową między obecnymi zakupami, a zakupami sprzed roku. – Z górnym limitem tych płatności 500 zł do hektara gruntów ornych, 250 do trwałych użytków zielonych – tłumaczył polityk.

Podczas konferencji, która odbyła się pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także podniesienie kwoty zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego z 1,2 zł do 1,46 zł i wystąpienie o zgodę Komisji Europejskiej i przeznaczenie kolejnych 54 gr do litra oleju napędowego. Ponadto za paliwo zakupione od lutego do 31 lipca tego roku każdy rolnik otrzyma dodatkową pomoc (to są właśnie te 54 gr na litr oleju napędowego). Wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia.

