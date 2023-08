"Realizujemy obietnice". Skarb Państwa chce kupić kopalnię Bogdanka

O propozycji poinformował w mediach społecznościowych Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.

"Realizujemy obietnice. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Skarb Państwa złożył dziś @Grupa_Enea ofertę nabycia wszystkich akcji @LWBogdanka. To ważny krok na drodze wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" – napisał minister w serwisie X (dawniej Twitter).

Skarb Państwa chce odkupić wszystkie akcje po cenie 45 złotych za walor. Jak podkreślają media, to hojna oferta, ponieważ ceny akcji Bogdanki na giełdzie wynosiły ok. 34 złote. Po ogłoszeniu informacji o planach rządu względem kopalni cena znacznie poszybowała w górę.

Wartość całej transakcji to prawie 990 mln złotych. Enea poinformowała, że zapozna się ze złożoną ofertą i po otrzymaniu niezbędnych zgód korporacyjnych podejmie ostateczną decyzję.

Transakcja ma zostać rozliczona za pomocą skarbowych papierów wartościowych, które koncern otrzyma za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji.

Kopalnia Bogdanka

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. to polski producent węgla kamiennego z siedzibą we wsi Bogdanka koło Łęcznej niedaleko Lublina w zagłębiu lubelskim. Spółka powstała w 1975 roku. Obszar górniczy, na którym prowadzona jest eksploatacja dla podmiotu, to tereny gminy Puchaczów.

"Bogdanka" na koniec 2021 roku miała 23,1 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2 proc. udziału w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 roku podmiot należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld złotych w 2021 roku.

W 2023 roku kopalnia planuje wydobyć 7 mln ton węgla. Jej moce przerobowe pozwalają na wydobycie 11 mln ton tego surowca.

