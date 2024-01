Nieoficjalnie: Jest następca Obajtka w Orlenie

Informację o prawdopodobnych zmianach w płockim koncernie przekazała "Rzeczpospolita". Jak przypomina gazeta, Elżbieta Bieńkowska była ministrem rozwoju regionalnego, a następnie szefem resortu infrastruktury i rozwoju oraz wicepremierem. W latach 2014–2019 pełniła rolę komisarza UE ds. rynku wewnętrznego i usług.

"Wkrótce może objąć kolejne ważne stanowisko. Jak wynika z naszych informacji, jest najpoważniejszą kandydatką na fotel prezesa Orlenu" – czytamy.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w zeszłym roku ponad 277,5 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20.

Co z Obajtkiem?

Minister aktywów państwowych Borys Budka, który według medialnych doniesień ma nadzorować zmiany w państwowych spółkach, mówił niedawno, że oczekuje dymisji prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

– Pan prezes Obajtek wyraźnie powiedział, że jest przedstawicielem określonego środowiska politycznego, czuje się z nim związany, więc przynajmniej doceniając tę szczerość, oczekiwałbym na bardzo szybkie podjęcie stosownych kroków, czyli podanie się do dymisji, bo to wydaje się oczywistym krokiem po tych deklaracjach – oświadczył szef MAP.

Faktycznie, w kwietniu ubiegłego roku Obajtek zadeklarował, że jeśli dojdzie do zmiany władzy w Polsce, to sam poda się do dymisji.

– Sam odejdę, nie potrzeba mi będzie nawet dziękować, mówiąc zupełnie szczerze. Mam swój honor i mam swoją godność – mówił prezes Orlenu w wywiadzie dla RMF FM.

Orlen zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na 6 lutego. Według "Dziennika Gazety Prawnej" tego dnia może dojść do odwołania Obajtka, choć prezes i cały zarząd mogą podać się do dymisji wcześniej. Daniel Obajtek jest prezesem Orlenu od 2018 r. Zysk netto koncernu w III kw. 2023 r. wyniósł prawie 3,46 mld zł, wobec 14,6 mld zł zysku rok wcześniej.

