Jak pisze Reuters, integracja ogromnego sektora rolnego Ukrainy, która była czwartym co do wielkości dostawcą zboża na świecie aż do rosyjskiej inwazji, z Unią Europejską prawdopodobnie będzie drażliwa politycznie i gospodarczo.

Kijów nie chce Zielonego Ładu

Kijów może w ciągu siedmiu lat otrzymać 96,5 mld euro dotacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, jeśli w rozszerzonej Unii zastosowane zostaną obecne zasady. Jednak unijny Zielony Ład, który na dziesięciolecia ustala zasady rolnictwa dla 27 państw członkowskich, może utrudnić ukraińskim rolnikom prowadzenie działalności gospodarczej bardziej niż brak unijnych dotacji.

– Wydaje mi się, że idealną sytuacją jest wynegocjowanie mniejszych ograniczeń w handlu i mniej nakazów ekologicznych dla ukraińskich rolników. Jesteśmy gotowi zamienić dotacje na takie rozwiązanie. Musimy chronić naszą konkurencyjność, nie powinniśmy zajmować się biurokracją, bo zahamowałoby to rozwój, zwłaszcza w naszych warunkach – powiedział ukraiński urzędnik w rozmowie z agencją.

Wielu ukraińskich rolników wierzy, że przystąpienie do Unii Europejskiej umożliwi im dostęp do zakrojonych na szeroką skalę dotacji, które pozwolą im zwiększyć plony i przynieść większe dochody. Jednak niektórzy przedstawiciele ukraińskich władz twierdzą, że dotacje te mogą działać przeciwko Ukrainie.

– Myślę, że to jest problem. Dotacje w rolnictwie bardzo często odgrywają złą rolę, gdy stają się "środkiem przeciwbólowym" i uzależniają od siebie rolników – powiedział urzędnik. Według źródła, po otrzymaniu unijnych środków ukraińscy rolnicy mogą stać się "mniej dynamiczni".

– Kiedy żyjesz w systemie dopłat, jesteś z nimi związany. Jeśli masz dotację do marchwi, to będą sadzone tylko marchewki – zauważył.

Droga Ukrainy do UE

28 lutego 2022 r. strona ukraińska oficjalnie złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 26 czerwca 2022 r. Rada Europejska przyznała Ukrainie status kandydata do Unii Europejskiej.

Teraz Ukraina musi wdrożyć wszystkie siedem zaleceń Komisji Europejskiej ogłoszonych po nadaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego. Do marca 2024 r. konieczne jest praktyczne wdrożenie szeregu ustaw i wykazanie postępu w walce z korupcją.

