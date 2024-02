W PE rośnie sprzeciw wobec Zielonego Ładu. Europosłowie podpisują rezolucję

Jak podał serwis Euractiv, co najmniej sześciu z 18 posłów do PE z prawicowej francuskiej partii RN podpisało projekt rezolucji złożonej przez Belga, Toma Vandendriessche. Wzywa do "zniesienia Zielonego Ładu". Rezolucja nawiązuje do trwających protestów europejskich rolników.

Na początku tygodnia posłowie do Parlamentu Europejskiego wszystkich grup politycznych otrzymali e-mail Vandendriessche z belgijskie prawicowej partii Vlaams Belang z propozycją podpisania rezolucji.

Wskazując na ostatnie protesty rolników, europoseł zaznacza, że "europejski Zielony Ład i jego zapisy mają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie i przyszłe perspektywy europejskiego sektora rolnego".

"Zielony Ład zagroziłby także europejskiemu przemysłowi i sile nabywczej gospodarstw domowych" – zapisano w dokumencie. Stwierdzono, że ryzyko to potęguje sytuacja geopolityczna kontynentu.

"Naszym celem jest zasygnalizowanie, że zamiast rozszerzać Zielony Ład o jeszcze więcej przepisów, jak zaproponowano, należy go renegocjować, aby znieść obecne ramy" – powiedział Vandendriessche. W rezolucji wzywa "Radę, Komisję i Parlament do zaangażowania się w renegocjacje w celu zniesienia Zielonego Ładu".

Czym jest Zielony Ład?

"Państwa UE zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i wypełnić w ten sposób swoje zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. Europejski zielony ład to strategia UE na rzecz osiągnięcia tego celu do 2050 r. To pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej" – czytamy na stronie Rady Europejskiej.

Wśród założeń, jest strategia "od pola do stołu", czyli "przestawienie obecnego systemu żywnościowego UE na model zrównoważony".

