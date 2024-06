"Takie procesy gospodarcze zachodzą". Minister finansów o wzroście inflacji

Ministerstwo Finansów prognozuje, że inflacja pod koniec 2024 roku wyniesie poniżej 5 proc. Szef resortu Andrzej Domański wskazuje, że "takie procesy gospodarcze zachodzą". Wskaźnik ma być "wyraźnie niższy" niż ten, który oszacowano w resorcie na początku tego roku.

– Rząd podjął wiele działań, aby ceny w drugiej połowie tego roku rosły w sposób bardzo, bardzo umiarkowany i to jest przykład energii, gazu czy energii cieplnej. Przyjęliśmy bon energetyczny, przyjęliśmy częściowe mnożenie cen energii. Nawet na ostatniej prostej prac parlamentarnych Senat wdrożył kolejne rozwiązanie dotyczące tak zwanej opłaty mocowej. Wszystko po to, aby ta inflacja w drugiej połowie tego roku była nadal pod wyraźną kontrolą i aby polskie rodziny nie odczuły tego, co się dzieje na rynkach energii – powiedział Domański.

Przypomnijmy, że w maju inflacja konsumencka wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym.

Glapiński o inflacji

Swoją prognozę dotyczącą inflacji przedstawił również prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. W jego ocenie wskaźnik wzrośnie.

– Spodziewamy się niestety, że w najbliższym czasie, czyli w II połowie roku, inflacja wzrośnie. Wiemy że przyjęte są ustawy dot. częściowej rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych dotyczących energii, ciepła i gazu. Częściowo likwidacja tej tarczy spowoduje oczywiście wzrost inflacji – wskazał Glapiński.

– Jeśli te decyzje ustawowe dokończą swój bieg legislacyjny, to możemy się spodziewać, że na koniec roku wymknie się stopniowo, będzie się wymykać z celu inflacyjnego i na koniec roku będzie wynosić ponad 5 procent – dodał szef NBP.

Glapiński zapowiedział, że w związku z planowanym wzrostem inflacji, Rada Polityki Pieniężnej nie zawaha się podejmować odpowiednich decyzji, czy to związanych z obniżenie, czy też, co bardziej prawdopodobne, z podwyższeniem stóp procentowych.

