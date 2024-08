Zbliża się ważny termin dla części emerytów. Nieuwaga może kosztować zawieszenie świadczenia

Każdy pracujący emeryt i rencista, który nie osiągnął wieku emerytalnego, musi pamiętać o obowiązujących limitach zarobków, które warunkują wysokość otrzymywanego świadczenia. Ich ostatnia aktualizacja miała miejsce w czerwcu. Co ważne, limity zmieniają się cztery razy w roku. Trzeba zatem pamiętać, aby cały czas mieścić się obowiązujących "widełkach" zarobkowych.

– Graniczne kwoty przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń zmieniają się co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Obecnie ogłoszone w komunikacie prezesa ZUS będą obowiązywać od września do listopada 2024 r. Powinny je kontrolować osoby dorabiające, które są na rencie czy wcześniejszej emeryturze – przekazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Limity zarobków

Jak przekazał rzecznik, od 1 września limity będą niższe. Jeśli emeryt lub rencista zarabia do 5626,90 zł brutto miesięcznie to nie musi obawiać się zawieszenia świadczenia. Jeśli jednak jego miesięczne wynagrodzenie wyniesie ponad 10 450,00 zł brutto, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestanie wypłacać takiej osobie emeryturę lub rentę. Wszelkie kwoty pomiędzy tymi dwoma granicznymi wartościami spowodują pomniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Przypomnijmy, że kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 890,63 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 668,01 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 757,08 zł dla renty rodzinnej dla jednej osoby. Warto także pamiętać, że kwoty te obowiązują od marca 2024 r. do końca lutego 2025 r.

Limitami nie muszą przejmować się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny oraz osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz pobierający rentę rodzinną.

Czytaj też:

Zmiany w terminach wypłat 14. emerytur. Ważny komunikat ZUSCzytaj też:

Emerytury rolnicze. Mocny apel do premiera i ministra rolnictwa