UE prosi Stany Zjednoczone o złagodzenie sankcji wobec Rosji

W swoim artykule Bloomberg przypomina, że ta instytucja finansowa jest kluczowa dla zapewnienia dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do UE. Debata o zniesieniu sankcji trwa nawet po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin zniósł wymóg, zgodnie z którym zagraniczni nabywcy kupują rosyjski gaz wyłącznie w tym banku.

"UE i USA omawiają rodzaj i zakres środków łagodzących po tym, jak niektóre europejskie rządy i firmy ostrzegły, że sankcje będą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw w regionie” – podają źródła.

Należy zauważyć, że podczas negocjacji rozważane są takie opcje, jak dokonywanie płatności za pośrednictwem luksemburskiej spółki zależnej Gazprombanku i korzystanie z innych kanałów płatności.

"Chociaż dekret Putina znoszący wymóg płatności bezpośrednio za pośrednictwem Gazprombanku pomógł uspokoić europejski rynek, to jednocześnie jeszcze bardziej skomplikował system płatności i w dalszym ciągu pozostawił instytucje finansowe w stanie niepewności, co do ryzyka prawnego” – napisano.

Amerykańskie sankcje

W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na rosyjski Gazprombank. W ich wyniku banki w krajach przyjaźnie nastawionych do Federacji Rosyjskiej odmawiają obsługi kart tej instytucji.

Rząd Węgier oświadczył, że wprowadzenie amerykańskich sankcji wobec banku, zagraża bezpieczeństwu energetycznemu części krajów Europy Środkowej.

Jak się okazało, nie tylko UE zwróciła się do USA o złagodzenie sankcji wobec rosyjskiego banku. To samo zrobiła również Turcja. Minister energetyki tego kraju Alparslan Bayraktar powiedział, że sankcje dotykają Turcję, przez to "nie jesteśmy w stanie zapłacić, a jeśli nie będziemy mogli zapłacić, to nie będziemy mogli kupować towarów”.

Czytaj też:

Spadki cen na stacjach paliw. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu?Czytaj też:

Groźny incydent na Bałtyku. "Tak zaczynają się wojny"