Dziś rusza nabór wniosków o 800+. Ważne informacje dla rodziców

Wnioski można składać od 1 lutego br. wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą to zrobić za pomocą aplikacji mZUS, profilu PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2025 r. i potrwa do 31 maja 2026 r. Wypłata świadczenia odbędzie się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer konta.

Ruszył nabór wniosków o 800+. Rodzice nie powinni zwlekać

Jeśli chcesz zachować ciągłość wypłaty 800+, pamiętaj o złożeniu wniosku do 30 kwietnia br. Wówczas pieniądze otrzymasz jeszcze w czerwcu. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 r. zagwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.

Jeżeli się spóźnisz i złożysz wniosek np. w sierpniu, to świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku – czyli od sierpnia, bez wyrównania za poprzednie miesiące. "Dlatego nie warto zwlekać" – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli rodzic złoży wniosek na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, to otrzyma świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

800 zł na dziecko. Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 800+" przysługuje na każde uczące się dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów w rodzinie. Program został wprowadzony przez rząd PiS w 2016 r., początkowo jako 500+.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz przyznawaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według danych ZUS w 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie 800+. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.

