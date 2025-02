KO złożyła wniosek o odrzucenie projektu realizującego własny postulat z kampanii wyborczej

Na 28. posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedłożona przez Konfederację nowelizacja miałaby wprowadzić podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, czyli do poziomu obiecywanego przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską.

W trakcie dyskusji w Sejmie poseł Przemysław Wipler zaznaczył, że można dyskutować, czy reforma powinna wejść w życie jeszcze w tym roku czy raczej w 2026 lub 2027, ale zmianę tę trzeba przeprowadzić.

Wniosek KO o odrzucenie projektu

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyła Katarzyna Kierzek-Koperska z Platformy Obywatelskiej. Poseł przekonywała, że podniesienie kwoty wolnej ostatecznie zostanie zrealizowane.

Poparcie dla projektu wyrazili natomiast posłowie PiS i koło Republikanie. Przeciw ulżeniu podatnikom opowiedział się klub Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni. Głosowanie nad odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu ma odbyć się na następnym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na 20 i 21 lutego tego roku.

Konfederacja: Tusk i Trzaskowski – ekipa patologicznych kłamców

"Trzaskowski, Tusk i ich PO, czyli krótka historia kompromitacji ws. kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł" – pisze Konfederacja.

"Najpierw obiecywał to Trzaskowski, potem Tusk i cała Platforma, a teraz... sami odrzucają złożony przez nas projekt ustawy w tej sprawie! Innymi słowy wnioskują o wyrzucenie do kosza swojej własnej obietnicy wyborczej" – czytamy dalej.

"Ekipa patologicznych kłamców, która nie szanuje nawet własnych wyborców, którzy postanowili im zaufać. To lekcja na przyszłość dla każdego dotychczasowego wyborcy PO – nie głosować na Trzaskowskiego, nie popierać rządu Tuska" – podsumowuje Konfederacja we wpisie na swoich social mediach.

Premier odwleka

W trakcie kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu w 2023 roku, które zakończyły się wygraną koalicji KO, Trzecia Droga, Lewica, czołowi politycy Platformy Obywatelskiej zapewniali, że jeśli wygrają, to podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zostanie załatwione szybko. Obietnica została również wpisana do tzw. 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów Donalda Tuska.

W marcu 2024 roku premier Tusk powiedział, że rząd wróci do tematu w 2025 roku. Wskazał, że "w tym roku nie byłoby nas na to stać". – W przyszłym roku wrócimy do projektu i zobaczymy, od jakiego momentu będzie możliwy. Na pewno za naszej kadencji kwota wolna 60 tys. zł będzie faktem – zapowiedział Tusk.

W październiku 2024 roku rząd przyjął "Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028". W dokumencie nie ma mowy o podniesieniu kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna w Polsce

Obecnie w Polsce kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Oznacza to, że osoby osiągające roczny dochód do tej wysokości są zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Dla dochodów przekraczających 30 000 zł, podatek jest naliczany od nadwyżki ponad tę kwotę. Kwota wolna od podatku ma zastosowanie wyłącznie do osób rozliczających się według tzw. skali podatkowej.

