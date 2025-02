Taką informację przekazał w czwartek 27 lutego minister obrony kraju Sebastian Lecornu. Francuskie media zwracają uwagę, że oświadczenie szefa francuskiego MON pojawiło się tuż przed zawarciem przez Ukrainę i Stany Zjednoczone umowy dotyczącej wydobycia minerałów.

Francja chce ukraińskich surowców

Według Lecornu temat ukraińskich minerałów został poruszony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jesienią podczas jego wizyty w Paryżu. Minister obrony powiedział, że ukraiński przywódca przedstawił "wiele propozycji nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale także Francji”.

– Wołodymyr Zełenski i jego zespół dostrzegli, że kwestia surowców może być jednym z elementów negocjacji z nami. Więc prezydent Trump nie wymyślił tego całkowicie sam, ponieważ zrobili to sami Ukraińcy – zauważył minister.

Jak powiedział, rozważana jest możliwość wykorzystania ukraińskich surowców mineralnych do produkcji sprzętu wojskowego.

– Nasz przemysł zbrojeniowy będzie potrzebował pewnej ilości kluczowych surowców w naszych systemach uzbrojenia nie w przyszłym roku, ale przez następne 30 lub 40 lat – oszacował Lecornu. I dlatego, jak twierdzi minister, prezydent Emmanuel Macron poprosił go o rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą w tej sprawie.

– Czy nam się to podoba, czy nie, kwestie ekonomiczne są zawsze powiązane z kwestiami wojskowymi, strategicznymi lub bezpieczeństwa. W każdym razie dotyczy to w szczególności energii – podkreślił.

Umowa z USA

Jak donoszą media, Ukrainie udało się porozumieć z USA w sprawie podpisania umowy o eksploatację minerałów.

"Umowa w obecnej wersji nie tylko da Trumpowi okazję do mówienia o jego zdolności do szybkiego osiągania porozumień, ale także naprawdę pomoże w międzynarodowej stabilności. A co najważniejsze, jest również korzystny dla Ukrainy” – napisał portal Europejska Prawda.

